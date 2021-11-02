У Донецькій області найвищий відсоток заповненості "ковідних" місць: лікарі кажуть про часті смерті

За словами лікарів, пацієнти більше не лежать тижнями, чи місяцями

Дві третини України вже у «червоній» зоні, місць у лікарнях - катма. Найвища заповненість ліжок наразі на Донеччині. В лікарнях регіону понад 3 тисячі людей.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

До лікарні міста Краматорськ постійно підвозять пацієнтів. Віктор Володимирович фельдшер швидкої з сорокарічним стажем - ніколи не працював аж так багато «Викликів 20-30 може бути», - каже чоловік.

Тут постійно зайняті понад дві сотні ліжок, понад 90 відсотків пацієнтів тут не вакциновані. «До нас можуть надійти хворі з великою лихоманкою, а сатурація 90-92 і оцінюємо між легким та середнім, а на другий день сатурація різко падає і він переходить в категорію важких хворих», - розповідає завідувачка терапевтичним відділенням Вікторія Нікуліна.

Андрій - анестезіолог, каже, пацієнти були важким, але зараз лікарі мають мінімальний запас часу. «Вони швидше помирати стали, якщо раніше вони хворіли тижнями, місяцями, то зараз все значно швидше відбувається», – переконує лікар.

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Ніна Олександрівна найлегша реанімована пацієнтка, тому сміливо будує плани. «Швидше піднятись і додому, хочеться одужати. В мене дві правнучки, мені треба їх любити, доглядати і піднімати», - каже жінка.

Тетяна з тих, хто зміг вирватися з інтенсивної терапії – їй лише 32, вона не має супутніх хвороб. Там, на межі, її вчили – здатися неможна. «Це велике щастя! Ти лежиш 12 днів і не розумієш, що відбувається за вікном, чи є там листки на деревах. Вони вирвали із лап смерті. Спасибі за те, що я жива», - каже врятована.

Тетяна каже, додому дуже треба – в неї захворіла на коронавірус донька. Знає, що зробить найперше після лікарні. «Глибоку вдихну на повні груди і вдома обійму рідних», - твердить жінка.

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