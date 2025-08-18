ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
742
2 хв

Росіяни знову вбивають українців цілими сім'ями: нові подробиці моторошного теракту в Харкові

Росіяни цілеспрямовано вдарили по житловому будинку 5 “Шахедами”.

Марія Бойко
Наслідки атаки по Харкові

Наслідки атаки по Харкові / © ДСНС України

Росіяни 18 серпня обстріляли багатоповерхівку у Харкові. Уже відомо про 7 загиблих через теракт окупантів.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Росіяни зранку атакували «Шахедами» Індустріальний район Харкова. П’ять ударних БПЛА влучили просто у багатоповерховий будинок. Вогонь охопив кілька поверхів.

«Загальна площа пожежі — близько 900 квадратних метрів, є руйнування перекриттів, частина конструкції обвалилась. Більшості мешканців дивом вдалось врятуватись», — каже Юлія Бойко.

Ось, що кажуть місцеві жителі про ніч теракту:

  • «Я мама. У цьому будинку мешкають мій син та невістка. Дуже хвилююсь. Бачу по Інтернету — їхній дім. Як мені це бачити? Їхній дім горить. У душі пусто», — каже жінка.

  • «Мене розбудив звук „Шахеда“, який летів. Я почула вибух — на мене посипалось, далі ми втікати».

Кількість постраждалих у Харкові постійно збільшується. Наразі відомо про 20 поранених, 7 загиблих. На місці тривають рятувально-пошукові роботи, двох людей вже вдалось врятувати. Серед загиблих двоє дітей — це 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

«Їх знайшли на верхньому поверсі. І є така попередня інформація, що батьки щонайменше однієї дитини загинули разом з цією дитиною. На зв’язок зараз не виходять чотири людини, але це не означає, що вони під завалами», — каже Артем Астахов, керівник ГУ ДСНС у Харківській області.

Також вночі росіяни атакували Харків балістичною ракетою. Вона влучила поруч із багатоквартирними будинками. На щастя, обійшлось без загиблих.

Нагадаємо, 18 серпня Харків атакували російські безпілотники. Ворожі дрони влучили в Індустріальному районі міста. Кількість загиблих постійно зростає.

