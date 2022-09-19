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"У душі Путін - боягуз": експерт спрогнозував, чи застосує РФ ядерну зброю проти України

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"У душі Путін - боягуз": експерт спрогнозував, чи застосує РФ ядерну зброю проти України

Фото: commons.wikimedia.org

Путін не наважиться застосувати ядерну зброю у війні прости України.

Після такого вчинку на російського диктатора чекає доля Хусейна або Каддафі. 

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав радник міністра внутрішніх справ України і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко. 

"Я не вірю в те, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю. Він - соціопат, а вони мають низький рівень болю та страху. Тобто йому боляче та страшно, у душі він боягуз. А тому застосовувати ядерну зброю він не готовий, бо після цього його чекатиме доля Хусейна або Каддафі", - сказав Денисенко. 

Нагадаємо, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський розповів, що у Кремлі обговорювали застосування ядерної зброї проти України

Раніше Байден застеріг Путіна щодо застосування хімічної чи ядерної зброї проти України

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
327
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