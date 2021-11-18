У двох областях згоріли живцем восьмеро дітей та двоє дорослих: чи можна було уникнути трагедій

Смертельний вогонь забрав життя двох великих родин.
Четверо дітей загинули у пожежі на Хмельниччині. Наймолодшому малюку не виповнилося і року. Найстаршому було – лише шість. І цілу родину - батьків та чотирьох діток - від шести до 11 років - знайшли неживими в закіптявілій хаті на Вінничині.
Про те, чому це сталося і чи можна було уникнути трагедій - 18 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Так, у приватному будинку в Мар’янівці Вінницької області своїх рідних мертвими знайшов найстарший син – 14 річний Ігор.
Юнак ночував у бабусі – це його і врятувало, кажуть родичі. Зранку зайшов взяти шкільні речі і навіть не зрозумів, що сталася трагедія. Повернувся до бабусі і сказав, що всі сплять.
Бабуся, яка слідом за онуком прибігла до хати, побачила загиблих і зателефонувала до старости і поліції.
Всі стіни оселі - чорні, закопчені, а холодильник на кухні розплавлений. Але за попередніми висновками експертів, відкритого вогню в будинку не було. Найімовірніше, кажуть рятувальники, спочатку задимів подовжувач, а від нього вже - почали тліти холодильник і інші речі. І дорослі, і діти в цей час міцно спали.
"Там утворилася велика кількість диму, тому, щоб щось згоріло - не можна сказати. Кіптява і цей отруйний дим спричинив загибель людей, попередньо", - зазначив речник ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий.
Родина благодійна, на обліку соцслужб не стояли, кажуть у сільраді. 44-річний Михайло та його 34-річна дружина не працювали, але тримали багато худоби, за рахунок цього і жили. Виховували трьох дівчаток і двох хлопців. Найменшій Вікторії було лише 6 років.
Рятувальники ж закликають людей бути обережними з опаленням та розетками, особливо з настанням холодів.
"Памятайте, що в подовжувач не можна вмикати кілька приладів. Тут було одночасно ввімкунто морозильну камеру, холодильник", - зазначають в ДСНС.
Загиблих батьків і 4 дітей ховатимуть завтра. 14 річний Ігор, який залишився сиротою, поки житиме з бабусею.
Тим часом обгорілий матрац, поплавлені від вогню дитячі речі нагадують про трагедію, яка сталася в будинку у селі Медисівка, на Хмельниччині. Тут загинуло у пожежі четверо дітей. Наймолодшій Софійці було усього 7 місяців.
Спалахнуло увечері. Наіймовірніше від вогню у грубці вилетіли іскри. Діти, яким до 6 років, нібито уже спали, коли чадний газ заполонив усе довкола.
За словами рятувальників, на підлозі лежав матрац, на якому перебували двоє малолітніх дітей, а інші двоє - знаходилися в іншій кімнаті.
Сусідка пані Людмила розповідає - ще намагалася допомогти врятувати життя двох братиків та двох сестричок, але марно.
У селі трагедією приголомшені усі. Батьки загиблих малюків у поліції розповіли, коли зайнялося – спали в іншій кімнаті. Лиш батько відчув запах диму - одразу кинувся виносити синів і дочок. Та було пізно. Утім є підозри, що ані мами, ані тата малих дітей, коли почалася пожежа, вдома не було узагалі.
"Між кімнатами відсутні двері. Аби знаходилися батьки вдома, вони б вчасно це все побачили", - припускають рятувальники.
У селі розповідають, що родина, яка кілька років тому переїхала із сусіднього села, тримала худобу. Чоловік ходив на роботу, діти росли.
"До неблагонадійних ми їх ніколи не відносили, хоча спостерігали за ними, тому що це була багатодітна сім'я", - розповідає староста села Людмила Бишук.
Хоча дільничний, кажуть у поліції, до них навідувався, і навіть зауважував, що грубку треба довести до ладу.
"Наголошувалося і на неналежному пічному опаленні у зазначеному будинку. Але батьки загиблих дітей реагували на дільничного інспектора агресивно і відповідних висновків зроблено не було", - говорить керівник Нацполіції Хмельниччини Руслан Герасимчук.
Щоб з'ясувати, як зайнялося у хаті та де насправді були батьки – у поліції відкрили аж два провадження. За неналежне виконання батьками своїх обов'язків та порушення пожежної безпеки. Мамі і татові загиблих дітей загрожує до 8 років за гратами.
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