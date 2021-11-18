У двох областях згоріли живцем восьмеро дітей та двоє дорослих: чи можна було уникнути трагедій

У двох областях згоріли живцем восьмеро дітей та двоє дорослих: чи можна було уникнути трагедій

Смертельний вогонь забрав життя двох великих родин.

Четверо дітей загинули у пожежі на Хмельниччині. Наймолодшому малюку не виповнилося і року. Найстаршому було – лише шість. І цілу родину - батьків та чотирьох діток - від шести до 11 років - знайшли неживими в закіптявілій хаті на Вінничині.

Про те, чому це сталося і чи можна було уникнути трагедій - 18 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у приватному будинку в Мар’янівці Вінницької області своїх рідних мертвими знайшов найстарший син – 14 річний Ігор.

Юнак ночував у бабусі – це його і врятувало, кажуть родичі. Зранку зайшов взяти шкільні речі і навіть не зрозумів, що сталася трагедія. Повернувся до бабусі і сказав, що всі сплять.

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Бабуся, яка слідом за онуком прибігла до хати, побачила загиблих і зателефонувала до старости і поліції.

Всі стіни оселі - чорні, закопчені, а холодильник на кухні розплавлений. Але за попередніми висновками експертів, відкритого вогню в будинку не було. Найімовірніше, кажуть рятувальники, спочатку задимів подовжувач, а від нього вже - почали тліти холодильник і інші речі. І дорослі, і діти в цей час міцно спали.

"Там утворилася велика кількість диму, тому, щоб щось згоріло - не можна сказати. Кіптява і цей отруйний дим спричинив загибель людей, попередньо", - зазначив речник ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий.

Родина благодійна, на обліку соцслужб не стояли, кажуть у сільраді. 44-річний Михайло та його 34-річна дружина не працювали, але тримали багато худоби, за рахунок цього і жили. Виховували трьох дівчаток і двох хлопців. Найменшій Вікторії було лише 6 років.

Рятувальники ж закликають людей бути обережними з опаленням та розетками, особливо з настанням холодів.

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"Памятайте, що в подовжувач не можна вмикати кілька приладів. Тут було одночасно ввімкунто морозильну камеру, холодильник", - зазначають в ДСНС.

Загиблих батьків і 4 дітей ховатимуть завтра. 14 річний Ігор, який залишився сиротою, поки житиме з бабусею.

Тим часом обгорілий матрац, поплавлені від вогню дитячі речі нагадують про трагедію, яка сталася в будинку у селі Медисівка, на Хмельниччині. Тут загинуло у пожежі четверо дітей. Наймолодшій Софійці було усього 7 місяців.

Спалахнуло увечері. Наіймовірніше від вогню у грубці вилетіли іскри. Діти, яким до 6 років, нібито уже спали, коли чадний газ заполонив усе довкола.

За словами рятувальників, на підлозі лежав матрац, на якому перебували двоє малолітніх дітей, а інші двоє - знаходилися в іншій кімнаті.

Сусідка пані Людмила розповідає - ще намагалася допомогти врятувати життя двох братиків та двох сестричок, але марно.

У селі трагедією приголомшені усі. Батьки загиблих малюків у поліції розповіли, коли зайнялося – спали в іншій кімнаті. Лиш батько відчув запах диму - одразу кинувся виносити синів і дочок. Та було пізно. Утім є підозри, що ані мами, ані тата малих дітей, коли почалася пожежа, вдома не було узагалі.

"Між кімнатами відсутні двері. Аби знаходилися батьки вдома, вони б вчасно це все побачили", - припускають рятувальники.

У селі розповідають, що родина, яка кілька років тому переїхала із сусіднього села, тримала худобу. Чоловік ходив на роботу, діти росли.

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"До неблагонадійних ми їх ніколи не відносили, хоча спостерігали за ними, тому що це була багатодітна сім'я", - розповідає староста села Людмила Бишук.

Хоча дільничний, кажуть у поліції, до них навідувався, і навіть зауважував, що грубку треба довести до ладу.

"Наголошувалося і на неналежному пічному опаленні у зазначеному будинку. Але батьки загиблих дітей реагували на дільничного інспектора агресивно і відповідних висновків зроблено не було", - говорить керівник Нацполіції Хмельниччини Руслан Герасимчук.

Щоб з'ясувати, як зайнялося у хаті та де насправді були батьки – у поліції відкрили аж два провадження. За неналежне виконання батьками своїх обов'язків та порушення пожежної безпеки. Мамі і татові загиблих дітей загрожує до 8 років за гратами.

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