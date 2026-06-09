У двох місцях у Києві асфальт пішов під землю: що сталося

Провалля навпроти Бессарабки / © ТСН

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У центрі Києва у двох місцях провалився асфальт на дорогах. Величезна яма утворилася недалеко від станції метро «Арсенальна», там виникла діра посеред вулиці Мазепи, в яку міг би поміститися легковий автомобіль.

У «Київводоканалі» ТСН.ua розповіли, що вирва утворилася на вулиці Мазепи, 1, недалеко від станції метро «Арсенальна».

На проїжджій частині сталося просідання асфальту через пошкодження на водопровідній мережі діаметром 200 мм.

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Але, як запевняють на підприємстві, всі споживачі з водою.

© Фото з відкритих джерел

«Необхідно виконати розриття на проїжджій частині. Наразі частково обмежений рух транспорту в напрямку площі Слави», — повідомили у «Київводоканалі».

Провалля навпроти Бессарабки

Провалля навпроти Бессарабки. / © Фото з відкритих джерел

У той же час, ще одне провалля утворилося на початку бульвару Тараса Шевченка, навпроти Бессарабського ринку.

Як розповіли у «Київводоканалі», на бульварі Тараса Шевченка, 2 сталося обрушення на вуличній каналізаційній мережі.

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«Місце обрушення обстежують працівники аварійної бригади. Рух транспорту на цій ділянці бульвару частково обмежений», — пояснюють комунальники.

Раніше повідомлялось, що у Києві та області пройшла сильна злива, яка за лічені хвилини призвела до підтоплень на дорогах. У соцмережах поширюють відео, на яких видно, як автомобілі долають затоплені ділянки, а окремі вулиці більше нагадують річки.

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