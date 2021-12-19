У дворі не лишилося живого місця: шкуродер впритул розстріляв сусідських собак, а потім добивав каменем

У дворі не лишилося живого місця: шкуродер впритул розстріляв сусідських собак, а потім добивав каменем

Сусіди по кооперативу розповідають – один з чоловіків раніше уже труїв собак .

У дачному кооперативі на Одещині двоє чоловіків вдерлися на подвір'я з рушницями і влаштували криваву розправу над тваринами, щоб помститися сусідам, з якими давно конфліктують. Дачники запевняють - один зі шкуродерів раніше вже труїв тутешніх псів, але тоді це було важко довести. Тепер є усі докази, адже розстріл зафіксувала камера.

Про це 18 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Тримісячне цуценя чоловік розстріляв майже упритул. Собача цікавість стала для песика фатальною – каже його господар Олег Сансієв.

Коли двоє чоловіків з рушницями вдерлися на подвір'я Олега, там було шестеро собак - його та сусідських, яких Олег взимку підгодовує до приїзду господарів. Усі стерилізовані. Один з нападників має вівчарку. Коли вигулював її влітку, місцеві пси до неї задиралися. Через це постійно сварився із сусідами. Зрештою узявся за рушницю. У дворі не лишилося живого місця.

Троє псів втекли після першого ж пострілу. Троє не встигли. Цуценя вбили одразу, Ще один собака після двох куль був ще живим, його добивали вже каменем.

Нападники були певні у повній безкарності. Знали, що господаря на дачі немає. Аж раптом помітили камеру спостереження. І почали замітати сліди. Забрали з собою тіла тварин, і до прибуття поліції позбулися і їх , і рушниць. Нині – відхрещуються від скоєного. Але обоє – на запису цілком упізнавані. Сусіди по кооперативу розповідають – один з чоловіків раніше уже труїв собак.

У дачному кооперативі Одеської області двоє чоловіків влаштували криваву розправу над тваринами

Влітку люди до поліції так і не звернулися. Кажуть, довести знущання над тваринами було б важко. Нині – сподіваються – покарання невідворотне.

Нині Олег виходжує вцілілого пораненого пса – той встиг сховатися від шкуродерів. Собака тепер без ока. Але ветеринари обіцяють, що він виживе. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Нападникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в Одесі зафільмували випадок жорстокого поводження з твариною. Літня жінка била свого пса бійцівської породи повідцем по морді.

В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.

Читайте також: