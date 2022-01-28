У фільмі "Таємничі манускрипти" на "1+1" показали, як фальсифікувалась історія України

Лише за місяць на Youtube фільм переглянули майже 815 тисяч разів.

Історичний детектив Акіма Галімова "Таємничі манускрипти", прем’єра якого нещодавно відбулась на телеканалі "1+1", стрімко набирає перегляди в Мережі. У фільмі розвінчуть столітні міфи та повертають українцям справжню історію нашої держави.

У новій серії циклу "Україна.Повернення історії" творці показали, як і чому фальсифікувалася наша історія, а також розкрили деталі того, як наша держава втратила та повернула незалежність церкви.

Зокрема, Акім Галімов та його команда працювали в Стамбулі, де знайшли відомості про те, як 100 років тому на українських дипломатів, що представляли УНР в Туреччині, було розпочато справжнє полювання. Вони вже тоді, століття тому, намагалися отримати Томос, акт про церковну незалежність, який був необхідний молодій республіці. Щоб цього не відбулося, таємні російські агенти отримали завдання знищити українську делегацію, а до Константинопольського патріарха вирушили московські священники переконувати його, що давати Томос не можна.

Також у фільмі розкривається справжнє значення Томосу, який багато дослідників історії порівнюють з актом про Незалежність країни. За цим документом насправді ховається величезний відрізок історії української церкви, а відтак і самої України, який був знищений Москвою. Зокрема, ті часи коли Київ та Москва пішли абсолютно різними шляхами.

Від самого початку свого заснування Київська церква була частиною Константинопольської патріархії, однієї з найдавніших християнських церков світу. У 1686 році Москві обманом вдалося отримати в своє підпорядкування Київську митрополію, яка на той момент вже мала свою понад півтисячолітню історію. Найціннішим у фільмі було те, що вдалося показати оригінал тексту рішення, на основі якого відбулася "передача". Цей текст викрив величезну аферу, наслідки якої ми відчуваємо і досі.

"Наша історія складається з величезної кількості подій та героїв. І якщо 100-200-300 років тому було складно визначити, що було головним, а що другорядним, то сьогодні ми можемо це зробити. В нашому циклі, за допомогою фахових, авторитетних істориків, ми відібрали та показали речі, які визначним чином вплинули на Україну. Це те, що сформувало нас такими, якими ми є, те, що пояснює нашу реальність, стан речей сьогодні, наші актуальні проблеми. Мені здається, це основна цінність проєкту "Україна. Повернення своєї історії", і фільму "Таємничі манускрипти" зокрема", - каже автор та продюсер проєкту Акім Галімов.

Нагадаємо, вперше документальний історичний фільм "Україна. Повернення своєї історії" телеканалу "1+1" вийшов на екрани 2016 року. Перші дві серії історичного детективу отримали відзнаку "Телетріумф" у номінаціях "Документальний фільм/серіал/проєкт" та спричинили потужну дискусію у професійних колах та серед глядачів. 2020 року за підтримки Міністерства культурі України був знятий цикл документальних фільмів "Таємниці великих українців".