У фільмі "Таємничі манускрипти" на "1+1" показали, як Москва крала сакральні реліквії української нації

Розслідування пролило світло на те, як українська церква втратила свою незалежність, перейшла під владу Москви та століттями не могла відновити свій статус.

Нещодавно на "1+1" відбулася прем’єра історичного детективу Акіма Галімова "Таємничі манускрипти", який став продовженням документального циклу "Україна. Повернення своєї історії".

Його автор Акім Галімов та команда науковців у ході історичного масштабного розслідування розкрили масштабну аферу: як прикриваючись антирелігійною політикою, Москва крала сакральні реліквії української нації. Мова йде про мозаїку Дмитра Солунського, що перебувала в Михайлівському соборі та яку перед його підривом акуратно зняли зі стіни та передали до Москви, де і зараз вона зберігається в Третьяковській галереї.

"Мозаїка Димирія Солунського – шедевр часів Київської Русі, що зараз належить до світової спадщини. Це було не просто зображенням – це був сакральний образ для світогляду того часу на наших територіях. Ім‘я святого увійшло до пантеону княжих імен і вважалось одним із культових. Безперечно- заволодіння такими артефактами, що були частинами культових, нерухомих споруд могло стати причиною варварської політики комуністів", - прокоментував кандидат історичних наук, історик Олександр Алфьоров.

Нагадаємо, вперше документальний історичний фільм "Україна. Повернення своєї історії" телеканалу "1+1" вийшов на екрани в 2016 році. Перші дві серії історичного детективу отримали відзнаку "Телетріумф" у номінаціях "Документальний фільм/серіал/проєкт" та спричинили потужну дискусію у професійних колах та серед глядачів. У 2020 році за підтримки Міністерства культурі України був знятий цикл документальних фільмів "Таємниці великих українців".