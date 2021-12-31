Стерта з пам'яті історія "темних віків": у фільмі "Таємничі манускрипти" відтворили Богоявленський собор

Правда про цей період приховує факти, що змінили перебыг історії та пояснюють багато подій сучасності.

Нещодавно на "1+1" відбулася прем’єра історичного детективу Акіма Галімова "Таємничі манускрипти", який став продовженням документального циклу "Україна. Повернення своєї історії".

Його автор Акім Галімов та команда науковців у ході історичного масштабного розслідування відкрили глядачам стерту із пам'яті історію так званих "темних віків" – 400 років української історії між татаро-монгольскою навалою та козацькою добою, яку раніше було прийнято вважати "руїною". Творці зробили сенсаційні викриття та дізнались, чому з поминальних книг Києво-Печерської Лаври було стерте ім’я великого правителя минулого – Великого князя Литовського Вітовта. Як, ким і чому фальсифікувалася українська історія.

"Існує міф, що монголи прийшли і все випалили, а найкраще пішло на північ, де начебто і почала розвиватися Русь, що пізніше перетворилася на Російську імперію. Це абсолютна неправда, і власне про це і фільм: про цей період, про ці 400 років – "темні віки". У Литві були знайдені мапи кордонів Великого князівства Литовського тих часів, і якщо вдивлятися, то вся наша територія, особливо Волинь, просто "всіяна" замками. Це говорить про те, що тут існувала еліта – шляхта, яка нікуди не зникла після монгольської навали. Іншими словами, на цій території жили і розвивались українці, для яких об’єднуючим фактором стала церква. Саме тому ми і досліджуємо історію церкви", – коментують творці фільму.

У картині було відтворено церкву, яка пов’язана з похованням Петра Сагайдачного. В рамках проєкту "Таємничі манускрипти" команда разом із вченими відтворила у 3D-моделі Богоявленський собор, він розташовувався на території Братського монастирю, де був похований великий гетьман. Унікальну пам'ятку знищили більшовики, щоб приховати правду про людину, яка ходила у військові походи проти Москви.

""Таємничі манускрипти" – це одне з наших наймасштабніших історичних розслідувань. З нами працювало близько 30 істориків, протягом 5 місяців ми готувалися до зйомок проекту: працювали в бібліотеках, вивчали історичні дослідження. Вийшло дійсно сенсаційне розслідування про історію України, але через призму історії церкви та так званих "темних віків". Це пов’язано з тим, що ми, як держава в сучасному розумінні, сформувалися саме завдяки церкві, після Хрешення Русі. Все, що відбувалося з історією України, повязано з церквою і саме тут можна знайти відповіді на запитання минулого", – прокоментував автор фільму Акім Галімов.

Лише декілька років тому українська церква стала незалежною. 6 січня 2019 з рук Вселенського патріарха Варфоломія метрополит Епіфаній отримав томос - церковний манускрипт, який підтверджує це.

"Однодумно проголошуємо, щоб уся православна церква, що знаходиться в межах політичносформованої, незалежної держави Україна, існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною", - йдеться в перекладі тексту томосу.