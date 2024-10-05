У фонтані Києва купалася видра: що кажуть про це у зоопарку

Люди мають відповідально ставитися до тварин, яких вони утримують.

У Києві чоловік купав видру в одному з міських фонтанів. Відповідні кадри опублікували в Мережі. Чоловік тримає видру на повідці, а тваринка купається у фонтані та грається з м’ячиком.

Перехожі з цікавістю спостерігають за чоловіком та твариною.

У центрі Києва видра купалася в фонтані

В Київському зоопарку кажуть, що це може бути європейська або азіатська видра.

"Природньо, що видра купається у воді. Але ж ми не знаємо історії цієї тварини. Можливо чоловік десь урятував її маленькою, а тепер тримає, як хатнього улюбленця, піклується, вигулює. Але тут варто зазначити, що утримувати видру в домашніх умовах досить складно. Від неї є не дуже приємний запах", – розповіли ТСН.ua у Київському зоопарку.

Там зауважують, що миле відео, не повинно ставати прикладом для наслідування, щоб завести собі подібну тварину.

"Видра – це хижак. Тримати її в домашніх умовах доволі складно, а ще вона може серйозно покусати людину. Тому тут потрібно бути дуже обережним. Люди мають відповідально ставитися до тварин, яких вони утримують. Видра дуже потішна тварина і у Мережі є багато відео з ними. Але тут важливо розуміти: одна справа, якщо це врятована видра, і інша, якщо її вилучили з природи для розваги – це вже порушення закону", – зазначає ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

До речі, в Україні не так вже й багато цього виду тварин.

"На жаль, кількість видр в Україні зменшуються. Малі річки, де вони живуть – зникають, також зникають місця, де ці тварини полюють. Тобто з цим видом є проблеми і видр потрібно охороняти. Не лише в день захисту тварин", – підкреслюють в зоопарку.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що у Києві зникли горобці: орнітолог пояснив, що з птахами і чи варто чекати на катастрофу.

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