У Франції стартувала виставка зброєння: чи придатні передові технології до війни в Україні

У Франції стартувала виставка зброєння: чи придатні передові технології до війни в Україні

Виставка сучасного озброєння стартувала у Франції.

Серед стендів із військовим обладнанням стоїть і український. Саме до нього нині прикута особлива увага. А ще до безпілотників, бо саме це озброєння зіграло ключову роль у російсько-українській війні.

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Танки, бронетехніка, гвинтівки, боєприпаси та безпілотники найсучаснішого виробництва показують на околиці Парижа, де стартувала виставка військової техніки.

60 країн світу привезли до францзької столиці свої новітні розробки. Росію, яка друга за величиною експортерку зброї, цьогоріч не запрошували. Натомість на стенді від Українського Міноборони розміщена зброя, яка вже пройшла випробування вогнем. Кількість відвідувачів поблизу українського виробника у порівнянні із минулими роками зросла.

Поруч уже відомий протиракетний комплекс "Джавелін" від американського виробник Локхід Мартін. Тутешні експерти визнають, що навіть зі своїми передовими технологіями ледве встигають за темпами війни в Україні. Такої війни у Європі не бачили останні 80 років.

"Наша європейська оборонна промисловість абсолютно непридатна для такої війни, яку ми бачимо в Україні. Тільки подумайте, яку кількість боєприпасів українські Збройні сили споживають щодня. Ви знаєте, насправді у бойових діях перемагає кількість - кількість, яку оборонна промисловість здатна виробляти місяціми в Європі", - каже директор Центру дослідження безпеки французького Інституту міжнародних відносин Елі Тенентаум.



Є тут і стенди із безіпілотниками, які у буквальному сенсі змінили хід війни в Україні. Досі ніхто не воював такими апаратами у таких масштабах. Завдяки дронам наші армійці з легкістю можуть уражати великі колони російської техніки й у разі потреби точкові цілі, не наражаючи себе на небезпеку.

"Артилерія в наші дні керується цими маленькими безпілотниками. Тож ви можете мати маленький безпілотник за 2000 доларів, який летить туди, де є вороги, визначити, а потім звітувати людям, які фактично контролюють артилерію, у реальному часі. Тобто вони зводять час на прийняття рішень майже до нуля. Ось чому ці дрони настільки руйнівні на полі бою", - каже директор Droneshield Ред МакКлінток.

Виробники розказують, що нині зосереджені не лише на виготовленні самих безпілотиків, а й на системах, що здатні перехоплювати та блокувати ворожі. "Це радіочастотний скремблер – глушник. Він обриває сигнал GPS. Він обриває відеозв’язок від дрона до пілота і раптом зображення на екрані завмирає", - додає Ред МакКлінток.

Своєю чергою, Томас Дуройон, генеральний директор Traak каже: "Бізпілотник може вийти з-під контролю, тобто хтось перехоплює контроль над ним. Заряджений активним боєприпасом він може повернутися до вас".

Саме серед дронів, пророкують тутешні експерти, будуть справжні перегони озброєнь поміж країн. Та й загалом військовий бізнес піде вгору.

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