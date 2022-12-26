У Франції висловили чітку позицію у питанні переговорів Москви та Києва: "Це українцям вирішувати, коли й як починати"

Голова Комітету французького парламенту з питань національної оборони та Збройних сил Том Гассільюд висловив позицію щодо переговорів між Україною та РФ. Він наголосив, що лише український народ має "вирішувати, коли й як починати переговори".

Про це французький чиновник сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми маємо залишатися скромними щодо того, чим закінчиться війна. Це українцям вирішувати, коли й як починати переговори. Тим часом ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це не заважає нам спільно демонструвати відповідальність і поміркованість, щоб уникнути закручування спіралі смертей. У зв’язку з цим, я вітаю спокій польської влади, коли українська ракета вразила їхню національну територію", - сказав він.

Щодо ядерних погроз Росії, то, на думку Тома Гассільюда, Путін зрозумів, що відповідь Заходу буде жорстокою.

"Усі головні країни чітко висловилися щодо ядерної загрози. Останні заяви Путіна показують, що він зрозумів", - вважає він.

Чи застосує Путін ядерну зброю

Через те, що російська армія зазнає невдач на полі бою, очільник Кремля Володимир Путін вдався до ядерних погроз та ракетного терору українців. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що він не збирається її використовувати.

Раніше ексголова МЗС України Павло Клімкін заявив, що заяви диктатора Володимира Путіна про ядерну тріаду є стандартним "розмахуванням ядерною дубиною", адже ядерна зброя залишається останнім і єдиним козирем диктатора.

Крім того, раніше російський політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що Путін морально та психологічно готовий застосувати ядерну зброю, але вже не впевнений, що такий наказ буде виконано.

Джо Байден готовий на переговори з Путіним

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