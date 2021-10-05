У Франції виявили майже три тисячі священників, які десятиліттями ґвалтували сотні тисяч дітей

У Франції виявили майже три тисячі священників, які десятиліттями ґвалтували сотні тисяч дітей

Більшість притягнути до відповідальності не вдасться, адже минули строки давності

Шок поміж католиків у Франції. Близько трьох тисяч священників підозрюють у педофілії. Злочини були скоєні у період від 1950 років і аж до сьогодні. До таких висновків дійшла незалежна комісія з виявлення випадків сексуального насильства у церкві.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Обуренням і огидою французи відреагували на оприлюднення звіту комісії, яка впродовж двох з половиною років збирала свідчення близько 7 тисяч людей. Те, що шокує найбільше, — це масштаби явища. Три тисячі французьких священнослужителів за останні 70 років вчинили сексуальне насильство над дітьми. Поміж їхніх жертв — семінаристи, скаути, хористи. Переважна більшість на той момент були неповнолітніми. Кажуть, що кількість жертв сягає 330 тисяч.

«Більшість жертв священників-педофілів, а саме — 80% — це хлопчики віком 10-13 років. Дівчат — 20%», — зазначив президент комісії з виявлення сексуального насильства у церкві Жан-Марк Сове.

Однак, ідентифікація зловмисників ще не означає їхнє покарання. Більшість випадків сексуального насильства, про які йдеться у звіті, відбулися понад 20 років тому, а отже підпадають під строк давності, що звільняє священників від покарання. Засновниця спілки із захисту жертв насильства у церкві Латіфа Бенарі сподівається, що звіт змусить церкву встановити систему контролю, щоб уникнути нові злочини.

«Те, що я завжди чую, це статистика, багато цифр щодо кількості жертв. Я б хотіла нарешті почути цифри, скільки дітей нам вдалося врятувати», — зазначила вона.

Католицька церква Франції не єдина, що зіткнулась з масштабами педофілії. Подібні звіти очікуються в інших європейських країнах, таких як Нідерланди, Німеччина, а також у Сполучених Штатах.

Новини світу: у Франція близько трьох тисяч священників підозрюють у педофілії

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