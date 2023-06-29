У Франції вводять жорсткі заходи задля зупинки вуличних безладів, в яких постраждало вже 170 копів

У Франції не вщухають масові безлади через вбивство правоохоронцями підлітка алжирського походження, вже півтори сотні заарештованих після нападів на поліцейські дільниці, школи та мерії. Цієї ночі на вулиці країни вийдуть сорок тисяч поліцейських, аби запобігти вандалізму. Протестувальники ж - не збираються зупинятися і вимагають справедливості, йдеться в ТСН.

Потрощені вітрини, перекинуті і підпалені авто, закидані феєрверками і “коктейлями Молотова” поліцейські - Франція не спить вже дві ночі відколи у невеликому місті Нантер, в західному передмісті Парижа, поліцейські застрелили 17-річного Наеля.

Хлопець кермував без прав, коли його зупинили для перевірки. Спершу поліцейські стверджували, що він відмовився підкоритися їхнім вимогам, спробував наїхати на них і втекти, тому й відкрили вогонь. Але кадри, зняті перехожим, показують геть інше - на них видно, що Наель розмовляє з копами через вікно, і точно не намагається їх переїхати, коли лунає постріл. Після цього поранений водій пробує втекти, проїжджає кількадесят метрів, машина врізається у стовп. Юнак помер на місці.

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Новина збурює сусідів юнака, вони виходять на протест. “Це молодий чоловік, дуже добрий, не злий чи хуліган. Те, як про нього писали ЗМІ, то неправда. Мама виховувала його добре. Так, він кермував без прав, він намагався втекти, але він не мав бути вбитим. Вони не мали стріляти”, - твердить сусід вбитого Мохамед.

Зрештою, про те, що поліцейські не мали відкривати вогонь проти підлітка, говорить і французька прокуратура. Правоохоронці, які зупинили Наеля, нині під слідством. Родина й друзі загиблого сподіваються на справедливе розслідування, адже мова може йти не лише про перевищення повноважень поліції. Французьких правоохоронців правозахисники не раз звинувачували у расизмі, тож вбивство підлітка північно-африканського походження виводить на вулиці тисячі людей у десятках міст.

Не всі з них протестують мирно, дехто підпалює поліцейські відділки й органи влади, трощить вітрини і транспорт / Фото: Associated Press

Не всі з них протестують мирно, дехто підпалює поліцейські відділки й органи влади, трощить вітрини і транспорт. Через напружену ситуацію президент Макрон скликає екстрену зустріч Кабміну. У сутичках, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Франції, уже постраждали 170 поліцейських. Майже стільки ж протестувальників опинилися за ґратами. “Звісно, тих, хто підпалював школи й ратуші, знайдуть, заарештують і притягнуть до відповідальності. Я хочу вам сказати, що відповідь уряду буде допустимо жорсткою, і з цього вечора всі мають розуміти, що порядок буде відновлено”, - запевняє міністр.

Поки розслідування обставин смерті Наеля триває, на французькі вулиці збираються виходити посилені патрулі. Сорок тисяч правоохоронців чергуватимуть, аби законні протести вже третю ніч поспіль не завершилися масовими безладами.

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