У Франківську на ТЦКівця і копа напали агресивні чоловіки: як це закінчилось

В Івано-Франківську на військового з ТЦК та патрульного напали агресивні чоловіки, які нецензурно лаялися та погрожували фізичною розправою. Як це закінчилося?

В Івано-Франківську до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка через напад на військового з ТЦК і правоохоронця. Він та інші підозрювані напали на потерпілих, коли ті виконували свої службові обов'язки.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

За даними суду, подія сталася 29 листопада 2024 року на вулиці Галицькій на території одного з шиномонтажів. Військовий з ТЦК у супроводі правоохоронця виконував завдання щодо оповіщення військовозобов'язаних і перевірки військово-облікових документів. Під час цього до них підійшли чоловіки, серед яких був і підсудний. Вони оточили військового та копа і почали виштовхувати з шиномонтажу. Водночас жителі Франківська погрожували військовому і поліцейському фізичною розправою та вигукували образливі фрази.

Матеріали справи

Під час досудового слідства підсудний провину визнав та уклав угоду з прокурором. Також він "здійснив добровільний внесок на рахунок Збройних сил України". Скільки саме, в матеріалах суду не зазначено.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі. Жителя Прикарпаття звільнили з-під варти, встановивши 2 роки іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, від початку 2025 року в Україні зафіксовано 9 терактів, які сталися поблизу або в приміщенні ТЦК.

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