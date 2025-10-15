ТСН у соціальних мережах

У Франківську жінка заступилась за перехожих, яких ображав незнайомець: що було далі — шокує

Чоловік розізлився через зауваження перехожої та вчинив хуліганство.

У Франківську жінка заступилась за перехожих, яких ображав незнайомець: що було далі — шокує

Хулігана затримала поліція / © УНІАН

В Івано-Франківську на 17 тис. грн оштрафували чоловіка через хуліганство на зупинці громадського транспорту.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

За даними суду, 28 вересня 2025 року на зупинці громадського транспорту перехожа побачила, як незнайомець нецензурно висловлюється у бік жінки та дитини. Вона заступилась за людей і зробила чоловіку зауваження.

Проте агресор не зупинився, він підійшов до жінки та почав показувати її свій статевий орган, лаючись при цьому. Це тривало 2 хвилини. Потерпіла викликала поліцію.

На суді обвинувачений провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 296 КК України. Його оштрафували на 17 000 грн.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

