Хулігана затримала поліція / © УНІАН

Реклама

В Івано-Франківську на 17 тис. грн оштрафували чоловіка через хуліганство на зупинці громадського транспорту.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

За даними суду, 28 вересня 2025 року на зупинці громадського транспорту перехожа побачила, як незнайомець нецензурно висловлюється у бік жінки та дитини. Вона заступилась за людей і зробила чоловіку зауваження.

Реклама

Проте агресор не зупинився, він підійшов до жінки та почав показувати її свій статевий орган, лаючись при цьому. Це тривало 2 хвилини. Потерпіла викликала поліцію.

На суді обвинувачений провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 296 КК України. Його оштрафували на 17 000 грн.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Реклама

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Рівненській області до 1 року іспитового терміну засудили жінку, яка надсилала 15-річному школяру свої інтимні фото та відео.