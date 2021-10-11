У Гаазі розпочалися дебати у справі про захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Першою свої аргументи викладе російська сторона, а завтра слово матиме українська делегація.
Сьогодні, 11 жовтня, постійний міжнародний арбітражний суд Гааги почав слухання у справі про захоплення українських кораблів силами прикордонної служби ФСБ Росії в листопаді 2018 року.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Першою свої аргументи викладе російська сторона, а завтра слово матиме українська делегація.
Нагадаємо, 25-го листопада 18-го року російські прикордонники в Керченській протоці обстріляли і захопили три українські військові судна та затримали 24 моряки, звинувативши їх у незаконному перетині російського кордону.
Україна в Гаазі наполягатиме, що Росія порушила міжнародне право в частині імунітету військових кораблів. І вимагатиме, щоб росіян притягнули до відповідальності за незаконне затримання українських кораблів та моряків, які 9 місяців провели в російському полоні.
Зазначимо, 2019-го року Міжнародний трибунал із морського права на запит України зобов’язав Росію звільнити моряків та повернути Україні човни, але Росія виконувати наказ відмовилася. Українські моряки повернулися додому внаслідок обміну полоненими і затриманими між Україною та Росією, згодом росіяни віддали і військові судна, з яких зняли все обладнання.