У Гаазі розпочалися дебати у справі про захоплення українських кораблів у Керченській протоці

У Гаазі розпочалися дебати у справі про захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Першою свої аргументи викладе російська сторона, а завтра слово матиме українська делегація.

Сьогодні, 11 жовтня, постійний міжнародний арбітражний суд Гааги почав слухання у справі про захоплення українських кораблів силами прикордонної служби ФСБ Росії в листопаді 2018 року.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Першою свої аргументи викладе російська сторона, а завтра слово матиме українська делегація.

Нагадаємо, 25-го листопада 18-го року російські прикордонники в Керченській протоці обстріляли і захопили три українські військові судна та затримали 24 моряки, звинувативши їх у незаконному перетині російського кордону.

Україна в Гаазі наполягатиме, що Росія порушила міжнародне право в частині імунітету військових кораблів. І вимагатиме, щоб росіян притягнули до відповідальності за незаконне затримання українських кораблів та моряків, які 9 місяців провели в російському полоні.

Зазначимо, 2019-го року Міжнародний трибунал із морського права на запит України зобов’язав Росію звільнити моряків та повернути Україні човни, але Росія виконувати наказ відмовилася. Українські моряки повернулися додому внаслідок обміну полоненими і затриманими між Україною та Росією, згодом росіяни віддали і військові судна, з яких зняли все обладнання.

Новини світу: на дебатах у Гаазі першою із своїми аргументами виступатиме Росія

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