У "гаремі" лемура Лімпопо з Києва поповнення аж на 5 дитинчат: у звіринці хизуються малюками

У столичному зоопарку 4 самиці привели п’ятьох дитинчат, і всі від одного лемура Лімпопо. Тепер усі разом живуть своєю лемуро-родиною, йдеться в ТСН.

У котячих лемурів у раціоні - фрукти, зелень, овочі, яйця. Все, як у п’ятизірковому готелі, жартує директор звіринцю. В одній загороді зараз десятеро лемурів - одна велика родина: чотири мами, п’ятеро малюків та один на всіх тато. “Це велика родина. Його ім’я Лімпопо. От бачите… Жінки його трішки ганяють”, - сміється Кирило Трантін.

Четверо малюків народилися в березні та один - у квітні. Хто вони - хлопчики чи дівчатка, - тут ще не знають. Наймолодший малюк ще пересувається на мамі.

Окремо на власному острові живе велика компанія хлопців. “Це бойзбенд наш! Головне було завдання, щоб показати тварин уже без ґрат. Цікаве життя тому, що вони воюють із воронами або горобцями, у них конкуренція за їжу йде”, - додає директор.

Серед них - Байрактар, що народився на початку повномасштабного вторгнення. “Його мама відмовилася годувати. І ми його вигодовували штучно”, - розповідає Кирило Трантін.

Ще двох лемурів урятували з Херсона, але вони наразі на карантині. Один із них був поранений. “Він трішки такий стресований. Ми знаємо, що після вибуху він вилетів із цього приміщення. В нього була травма, так і стресована тварина. Ми бачимо це. Тому треба адаптуватися. Зрозуміти, що його тут поважають і не ображають”, - розповідає керівник звіринця.

Усього в столичному зоопарку живуть 19 лемурів. Очільник столичного звіринця каже, що мають надію, що компанія лише збільшуватиметься.

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