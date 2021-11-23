У київській мечеті відкрили центр вакцинації, але тут заборонили одну із вакцин від коронавірусу

У київській мечеті відкрили центр вакцинації, але тут заборонили одну із вакцин від коронавірусу

Вакцинуватись можуть не лише місцеві віряни, а всі охочі.

У київській мечеті Ар-Рахма -це головний храм мусульман в Україні, відкрили центр масової вакцинації.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Отримати щеплення в ньому можуть не лише парафіяни, а й усі охочі. У наявності є всі вакцини, якими зараз щеплять в Україні, крім «Астразенеки», бо в її складі є етиловий спирт, а він в ісламі заборонений.

Поки про можливість вакцинуватися в мечеті відомо не багатьом, тож черг поки немає. Перші вакциновані - це переважно віряни.

«У нашій релігії сказано берегти своє здоров'я і своє життя», - кажуть в мечеті.

Новини Києва: у головному храмі мусульман в Україні відкрили центр масової вакцинації Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

31-річний мешканець Львівської області вдома масово підробляв COVID-сертифікати

Наближаємося до цілі ВООЗ - Ляшко про показники вакцинації проти COVID-19 в Україні

Ляшко повідомив, яку вакцину вводитимуть українцям під час додаткового COVID-щеплення