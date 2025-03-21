У головному мозку застряг 10-сантиметровий цвях: неймовірна історія порятунку військового

Медики врятували військового, в якого у головному мозку застряг цвях. Лікарі розповіли про порятунок.

У головному мозку пораненого військового застряг десятисантиметровий цвях. Медики у Дніпрі протягом пʼяти годин видаляли металевий предмет, що прошив голову бійця. Він вже розмовляє та нестримно жартує. А от лікарі певні: цей випадок увійде до світових медичних підручників, адже виживання після такого поранення цілком можна вважати дивом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки Ольги Павловської.

Металевий штир просто з головного мозку діставали кілька бригад хірургів, аби 24-річний Валерій зміг жити далі. Він був на позиціях на Покровському напрямку, де ворог стоїть за кілька хат, згадує Валерій. Почався мінометний обстріл.

"Сто двадцятий прилетів просто в дах. І дах завалив нас усіх. Я відчув, що в мене в очах потемніло. І я потім не міг піднятися. Я вже зрозумів тоді, що я під завалами, почав руками розгрібати. Витягнули пацани, слава Богу", — каже військовий.

Із цвяхом в голові, про який не здогадувався, ще й пройшов вісім кілометрів до точки евакуації.

Цвях, який видалили медики

Хлопець пішов добровольцем до війська на початку 2023 року. Оператор установок з Кременчука став старшим стрільцем. Відтоді був у найгарячіших точках — Вугледар, Херсон та Покровський напрямок. Та що дістане настільки незвичне поранення, й уявити не міг.

"Цей цвях, таке враження, що він не гострим своїм кінцем зайшов в мозок, а навпаки. Тут, де повинна бути шляпка, дійшов в мозок. І тут є такі насічки. І коли воно заходить, його назад вже не витягнеш", — каже медик.

Завдання вкрай непросте, визнають лікарі. До цієї операції готувалися разом нейрохірурги та щелепно-лицеві. Цвях треба було дістати так, аби не пошкодити судини мозку та не завдати додаткових уражень.

"Тягнути його вгору не можна, тому що він якраз увійшов в мозок, ми не можемо так мозок прибрати. Витягувати знизу теж важко. Його не видно було. Він зайшов під шкіру. Маленька ранка біля нижньої щелепи. Його не видно було назовні, щоб його можна було чимось вхопити", — каже лікар.

Операція тривала пʼять годин. Під мікроскопом цвях витягали міліметр за міліметром. Валерій вже швидко відновлюється після операції. Хіба одне око не бачить, бо цвях пошкодив верхівку орбіти. Та військовий не сумує. Він чекає, коли медики відпустять його додому, аби побавитися з трирічною донечкою, яка так сильно чекає на тата.

Валерій

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