У Гонконгу влада здійснила нову атаку на медіа, яке виступало проти утисків Китаю

Редакція заявляє про утиски демократії.

Дві сотні поліцейських на одну редакцію - у Гонконгу влада здійснила нову атаку на медіа. До популярного онлайн-видання прийшла поліція, яка провела обшуки і заарештувала шістьох працівників.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Додому до заступника редактора онлайн-видання «Стенд Ньюз» Ронсона Чана на світанку приходять озброєні копи з ордером на арешт. Наказують припинити знімати, відбирають телефон і на цьому трансляція переривається.

Невдовзі двісті поліцейських заходять обшукувати офіс найвідомішого опозиційного видання Гонконга і виводять виконавчого редактора, його теж заарештовано. Крім двох редакторів затримали чотирьох членів наглядової ради видання. Серед них - відома гонконзька поп-співачка та опозиційний юрист. Їх усіх звинувачують в "змові з метою оприлюднення підбурювальних матеріалів". Легальну основу для затримання дав ухвалений торік скандальний закон про національну безпеку. Цей документ посилює позиції центральної китайської влади в колишній британській колонії та фактично виправдовує репресії проти опозиції.

Після того, як влітку у такий самий спосіб заарештували менеджерів і рахунки The Apple Daily, «Стенд Ньюз» залишався найбільшим ресурсом, що послідовно висвітлює утиски демократії. А вони відбуваються в Гонконзі послідовно і впевнено: так китайська влада готується до 25 річниці повернення собі Гонконга, яку відзначатимуть наступного літа.

На минулому тижні одразу три великі університети за добу прибрали з території пам’ятники, що засуджували безжальний розстріл студентів на площі Тяньаньмень в Пекіні 89 року, де, за різними оцінками, загинуло від сотень до кількох тисяч людей. «Цим університет фактично каже нам, що нам не довіряють. Уряд не хоче слухати студентів, вони бачать в нас лише протестувальників у чорних масках», - кажуть студенти.

Гонконг повернувся під владу Китаю 1 липня 1997 року. Передаючи свою колишню колонію, британці підписали з китайцями угоду, згідно з якою тут ще принаймні 50 років працюватиме принцип "одна країна, дві системи", згідно з яким Гонконгу залишать економічні та політичні права і свободи. Але після ухвали закону про національну безпеку - система і країна фактично залишилася одна, в якій будь-який осуд дій комуністичної партії прирівнюють до зради.

У Гонконгу поліція провела обшуки в онлайн-виданні і заарештувала 6 працівників | Новини світу

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