У госпіталях побільшало воїнів з тяжкими пораненнями: бійці та медики назвали причини

У Дніпрі медики рятують захисників України із тяжкими пораненнями. Медики кажуть - інколи в операційній кілька бригад хірургів працюють по шість годин, аби врятувати одного пораненого.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Поранені воїни розповіли про ситуацію на фронті

Один із поранених бійців - 33-річний Сергій. У нього було поранення ноги. Виконавчий директор мережі автомийок став до війська добровільно одразу після повномасштабного вторгнення. Каже - в Авдіївці геть непросто тримати російську навалу.

"Вони не рахують свої втрати, вони не рахують втрати в техніці, втрати в живій силі. У них позаду стоять "заградотряди". Як в Другу світову - їм не дають просто повертатись назад. Ми всі розуміємо: дати їм пройти далі - це рівноцінно, що дати їм прийти до себе додому", - каже захисник України.

Військовий Сергій

Військовий з Беридичева Василь каже, що йому боляче дивитись, як окупанти знищують українські міста. На його думку, це росіяни роблять навмисно.

Те, що окупанти не шкодують ані людей, ані снарядів, кажуть усі поранені бійці. Останнім часом ще й значно побільшало ворожих дронів.

Госпіталь у Дніпрі

"Одним словом сказати - у нас один, а в них десять. В них дуже багато "пташок", - каже військовий.

Воїн Володимир отримав поранення на фронті через ворожий дрон. Його ліва рука потрощена уламками, постраждали й обидві ноги. Та в медиків обнадійливий прогноз.

"Рука буде працювати. Це однозначно", - каже медик.

Лікарі працюють невпинно

Лікарі кажуть - працюють невпинно. Адже останнім часом побільшало бійців зі складними пораненнями.

"Поранення кількох зон - це кінцівки верхні, нижні, це черевна порожнина, грудна. Буває таке, що треба кілька бригад хірургів. Буває, працюємо по чотири, по шість годин над одним хворим", - зазначає медик.

Госпіталь у Дніпрі

Поранені військові одужують та готуються до подальшої реабілітації після складних ушкоджень. Лікарі роблять усе, аби вони стали на ноги якомога швидше.

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Нагадаємо, як у Дніпрі рятують поранених воїнів та що кажуть медики і захисники України.

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