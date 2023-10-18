У громад хочуть забрати військові податки: що відомо про проєкт, який провалив голосування у Раді

Для ухвалення проєкту у Раді не вистачило три голоси.

У вівторок, 17 жовтня, Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт № 10037, яким передбачено вилучення із місцевих бюджетів коштів від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з військових.

Що передбачає законопроєкт, чому нардепи не змогли за нього проголосувати і що про нього думають громади - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Що таке ПДФО

За відкритою інформацією, ПДФО - податок на доходи фізичних осіб, який сплачує роботодавець. Йдеться про 18% від зарплати кожного офіційно найманого працівника. Спершу податок потрапляє до державного бюджету, там перерозподіляється і частково повертається в громаду, в якій його сплатили. 2022−2023 роках в Україні зросла кількість військовослужбовців та їхні зарплати, це, своєю чергою, призвело до збільшення бюджетів громад, де розташовані військові частини. Таким чином міські бюджети наповнені коштами більше, ніж до війни. За даними уряду, станом на вересень 2023 року місцеві органи самоврядування по Україні мають накопичення у розмірі понад 200 мільярдів гривень.

Відповідно до держбюджету 2024 року, перерозподіл ПДФО з місцевих бюджетів до державного врахований у законі.

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Скільки голосів не вистачило для підтримки проєкту

Народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у телеграм-каналі повідомив, що для того, аби цей законопроєкт ухвалили, не вистачило всього 3 голоса. Було необхідно щонайменше 226 голосів, а проголосували 223 нардепи. Відповідно, законопроєкт відправили на повторне друге читання.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев відреагував на провальне голосування і написав: "На жаль, парламент не підтримав перерозподіл військового ПДФО. ️Парламентарі вирішили, що бруківка і стадіони важливіші за дрони і зброю для армії. Політиканство та популізм перемогли державництво. Але ненадовго. Буде повторне друге".

АМУ від імені громад подякувала депутатам, які не підтримали проєкт

Асоціація міст України від імені громад висловила вдячність народним депутатам України, які не підтримали законопроєкт №10037. Відповідна заява з'явилася 17 жовтня на сайті АМУ.

"Асоціація міст України від імені 1031 сільських, селищних, міських громад дякує народним депутатам, які утрималися від голосування за законопроєкт №10037, чим забезпечили можливість спільної боротьби військових підрозділів і місцевого самоврядування проти РФ, зберегли життя наших військовослужбовців, які отримуватимуть необхідну допомогу вчасно", – йдеться в повідомленні.

В АМУ залкикають на доопрацювані врахувати їхні пропозиції про обов’язкове спрямування громадами 70% "військового" ПДФО на допомогу захисникам.

" Це дозволить військовим підрозділам й надалі отримувати забезпечення з місцевих бюджетів швидко та доступно. Більше того, підтримка поправки про визначення в Кодексі прямого права місцевого самоврядування допомагати військовим підрозділам, дасть можливість громадам фінансувати розвиток виробництва для ВПК", - вважають у відомстві.

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З якою метою створений проєкт

У пояснювальній записці наголошується, що "одним із ключових і пріоритетних завдань української держави та суспільства на цей час є завершення воєнних дій на території України, здобуття перемоги над ворогом та відновлення державних кордонів". Тому "цей законопроект розроблено з метою забезпечення фінансовим ресурсом підтримки обороноздатності держави, створення умов для розвитку оборонно-промислового комплексу України з урахуванням об’єктивних обставин, спричинених воєнним станом".

Кабмін вважає, що у цьому зацікавлені держава, сектор безпеки і оборони, підприємства оборонно-промислового комплексу, територіальні громади і населення України, тому вважають цей законопроєкт важливим під час війни.

Про яку суму йдеться та куди планують направити кошти

Прогнозний обсяг доходів загального фонду державного бюджету України у 2024 році від надходжень від місцевих бюджетів становитиме близько 95,2 млрд грн. На думку уряду, це дозволить насамперед забезпечити фінансами сектор безпеки і оборони. У Кабміні запевняють громади, що відсутність податку компенсують дотаціями.

Як йдеться у пояснювальній записці законопроєкту, отримані кошти із "військового" ПДФО планують у такій пропорції та за такими напрямками:

50 відсотків – адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання.

50 відсотків – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який є ініціатором, уточнив, що частина з цих коштів піде на "Армію дронів", а інша частина — на виробництво української військової техніки та українських боєприпасів.

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Що про законопроєкт думають у громадах

Переважно громади не схвалюють цей проєкт. Як вони пояснють, у разі його ухвалення місцеві бюджети недоотримають мільйони.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що через перерозподілу податку його місто не отримає цьогоріч близько 650 мільйонів гривень, а 2024-го - майже 3,4 мільярда.

Як повідомили Суспільному в пресслужбі Чернівецької міськради, що через закон бюджет Чернівців втратить близько 700 мільйонів.

"Якщо ці суми заберуть, буде складно. Ми готуємося до зими, й заборгованість держави місту є колосальною. Лиш борги перед Теплокомуненерго становлять 260 мільйонів гривень", - прокоентував міський голова Чернівців Роман Клічук.

Однак є й такі, які не проти закону № 10037. Міський голова Львова Андрій Садовий "готовий поділитись з державою частиною ПДФО", однак він наголошує на прозорості. Окрім того, він вважає, що перерахунок військового ПДФО до державного бюджету замість місцевого має діяти лише на час воєнного стану, після його скасування потрібно повернути "все на свої місця".

Нагадаємо, у Києві спалахнув черговий скандал через тендер. Місцеві органи самоврядування планують витратити на благоустрій озера понад 10 мільйонів.

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