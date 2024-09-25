У громаді на Дніпропетровщині можливі бойові дії: як там живуть люди і чи готові вони виїжджати

Межівська громада Дніпропетровщини продовжує приймати переселенців. Вона на кордоні з Донеччиною і за лічені кілометри від лінії фронту. Цього місяця селищу Межова надали статус населеного пункту, де можливі бойові дії. Однак, більшість жителів, третина з яких переселені, вже звикли до обстрілів. Їхати нікуди не збираються.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Відколи на Донбасі активізувались бої у ЦНАПі в Межовій приймають до сотні людей на добу - переселенці

і місцеві йдуть зареєструватись і отримати допомогу.

ЦНАП

Подружжя з Мирнограда каже, що у їньому населеному пункті більшість будинків розбито. Подружжя кілька разів було під завалами. У Межівській громаді оселились у невеличкому будиночку, де колись жили знайомі. Кажуть - раді і тому. Єдине - просять допомогти з паливом, аби пережити зиму.

Статус громади у зоні бойових дій, дає можливість надати цим людям державну допомогу на опалення каже голова.

"4,5 тисячі заяв. Це люди, які потребують і очікують на цю допомогу", - каже Межівський селищний голова Володимир Зражевський.

Володимир Зражевський.

Зараз у Межовій, попри близькість фронту, більше п’яти тисяч переселенців. До громади вони приїздили ще від 2014 року. Деякі живуть в орендованому житлі, хтось зміг придбати оселю. Для тих, кому найважче у Межовій будують притулок.

Чи не найбільше тут переселенців з Авдіївки. Для родини Рачків з Покровська за понад два роки Межова вже встигла стала рідною.

"Якщо чесно, коли закінчиться війна і мені скажуть вже можна їхати додому, я не поїду. Тому що тут вже мій дім, на даний час у мене тут ходять діти в школу, я працюю, в мене є житло. Мого будинку вже нема, тому мені повертатись нема куди", - каже Вікторія Рачок.

Близькість до фронту дається взнаки, по громаді періодично прилітає. Що можуть, відновлюють самі, каже голова. Великі ж об’єкти чекатимуть на перемогу і державне фінансування. Кажуть, одними з перших в Україні затвердили програму комплексного відновлення громади після завершення війни.

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