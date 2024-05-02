У Грузії справжнє пекло: що відомо про ситуацію в країні та масові протести

В ніч проти 2 травня у самому центрі Тбілісі було як ніколи гаряче.

Грузинський “Майдан” набирає обертів. 1 травня люди знову вийшли на масштабний мітинг проти російського законопроєкту про “іноагентів” просто під стіни парламенту країни і навіть спробували штурмувати будівлю. Силовики ж знову застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Серед мітингувальників є поранені, зокрема відомі грузинські політики. В Європі та Америці вкрай стурбовані насиллям, яке чинить проросійський уряд Грузії до власного народу. На кону — європейське майбутнє країни.

Як пройшла ніч в Грузії, що кажуть мітингарі та як грузинська влада методично тягне Грузію у московське болото? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

У Тбілісі пекло

В ніч проти 2 травня у самому центрі Тбілісі було як ніколи гаряче. Біля воріт парламенту знову зібралися тисячі мітингувальників. Вони як ніколи заряджені, бо в Грузії протистояння з поліцією не вщухають вже кілька днів поспіль і ситуація на вулицях дуже напружена.

І ось настає момент істини. Попри шалений тиск мітингарів, які буквально оточили парламент, депутати також не відступили і, хоч із затримкою, але таки проголосували за закон про “Прозорість іноземного впливу” уже в другому читанні. Залишилось одне читання. Люди на вулицях не стерпіли і пішли на штурм парламенту, який цинічно відвернувся від них і не чує думку народу.

Проголосували і вшилися

Депутати таки зробили свою роботу і швиденько вшилися, адже ситуація під будівлею загострилася до краю. О 23:00 1 травня у парламенті ввели “червоний рівень” небезпеки.

Варто розуміти, що більшість у парламенті Грузії за проросійськими силами: зі 150 мандатів — 75 за “Грузинською мрією” російського олігарха грузинського походження Бідзіна Іванішвілі і ще 9 за партією “Сила Грузії” — також промосковською. Опозиція ж у парламенті менш чисельна, але найголовніше — роз'єднана і представляє з себе таку собі солянку із партій та безпартійних депутатів. Але цього разу за ними народ, який не хоче жити як в Росії, не хоче таких законів як в РФ.

Нагадаємо, що законопроєкт про “Прозорість іноземного впливу” передбачає появу реєстру так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються з-за кордону на понад 20%. У Москві є такий самий закон, тож очевидно, навіщо його хоче мати собі і проросійський уряд Тбілісі. Прекрасно розуміють, звідки і чиї стирчать вуха і звичайні грузини.

Захід б’є тривогу

Західний курс Грузії під загрозою. Своє занепокоєння уже висловили в Євросоюзі та США. Перші навіть пропонують забрати у Грузії статус країни-кандидатки на членство до ЄС, який та так важко здобувала довгі роки. У США зізналися, що представники “Грузинської мрії”, які очолюють уряд, буквально руйнують відносини із західними партнерами, які весь час допомагали їм у реформах та розбудові демократії.



“Цей закон та антизахідна риторика «Грузинської мрії» поставили Грузію на небезпечну траєкторію. Заяви та дії уряду Грузії несумісні з демократичними цінностями, що лежать в основі членства в ЄС та НАТО, і тим самим ставлять під загрозу шлях Грузії до євроатлантичної інтеграції. Коментарі, які неправильно характеризують іноземну допомогу Грузії — яку ми надавали протягом 32 років для зміцнення економіки Грузії, демократії та здатності стримувати російську агресію — фундаментально підривають міцні відносини, які ми встановили з урядом та народом Грузії”, — зазначив речник Держдепу США Метью Міллер.

Приголомшливі деталі побиття мітингувальників

Обурює американців і та жорстокість, з якою грузинські силовики розганяють власний народ. Як повідомляють місцеві медіа, в ніч з 1 на 2 травня силовики знову застосували водомети та сльозогінний газ. Але і це ще не все. До медиків вже другий день потрапляють мітингарі з пораненнями від гумових куль. Під вогонь озвірілих жандармів потрапив уже другий лідер опозиції — Цотне Коберідзе. Одному з демонстрантів влучили просто в око.

Влада нахабно бреше?

Попри поранення мітингарів, які є безперечним доказом застосування гумових куль, у грузинському МВС цей факт продовжують заперечувати.

Проєвропейська президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також не мовчала. Політикиня закликала мітингарів не провокувати силовиків і повернутися до мирного протесту. Також президентка попросила обидві сторони утриматися від насильства напередодні та під час Великодніх свят.

Що каже президентка?

За її словами, головна мета — відмінити закон і дочекатися виборів в Грузії, які відбудуться всього за 5 місяців і мали би змінити політичний ландшафт в країні і, як сподівається опозиція, зберегти євроатлантичний курс Грузії. Але мітингарі поки її не почули. Знову пішли на штурм, паралельно знищуючи вуличні камери спостереження.

Протестувальників не стримати

Протестувальники перекрили набережну в Тбілісі і почали будівництво імпровізованих барикад. Відступати вони не збираються. Своє слово взяла і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



“Я з великою тривогою стежу за ситуацією в Грузії та засуджую насильство на вулицях Тбілісі. Громадяни Грузії демонструють свою сильну відданість демократії. Уряд Грузії має прислухатися до цього чіткого сигналу. Європейський Союз також чітко висловив своє занепокоєння щодо закону про іноземний вплив. Грузинський народ бажає для своєї країни європейського майбутнього. Визнаючи ці прагнення, Європейська рада у грудні надала Грузії статусу кандидата і позначила чіткий шлях до початку переговорів про вступ.

Ми очікуємо, що уряд Грузії вживе швидких кроків щодо заходів, які він зобов'язався вжити як країну-кандидата. Грузія перебуває на роздоріжжі. Вона має дотримуватися курсу на шляху до Європи”, — зазначила фон дер Ляєн.

Москва затягує свою удавку

Проросійські сили в Грузії спеціально тягнуть свою країну у московське болото. Їм вигідно ганьбити країну перед європейцями. Такої думку український нардеп і очільник комітету з міграції у Парламентській асамблеї ради Європи Олексій Гончаренко.



“Схоже, «кремлівська мрія» починає збуватись. В Європарламенті пропонують позбавити Грузію статусу кандидата на вступ в ЄС. Поганий сигнал. Зокрема, євродепутатка Віола фон Крамон пропонує ввести санкції проти Іванішвілі. Дуже правильно. І хочу нагадати, що я звертався до президента і РНБО з проханням ввести санкції проти олігарха Іванішвілі. Це проросійська мерзота, якій наплювати на власну країну. Проросійська влада Грузії, розуміючи наслідки, свідомо веде країну не до європейського майбутнього, а в російську безодню. І ми не маємо дозволити путіну забрати Грузію у Європи. Маємо боротись разом”, — написав Гончаренко.

Що каже Україна?

Офіційна ж реакція України на події в Грузії доволі суха. Ще 18 квітня, коли законопроєкт про іноагентів пройшов перше читання, у МЗС України закликали “колег” поважати вибір грузинського народу. Тоді ж прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що цей закон потрібен для того, щоб запобігти “українізації” Грузії.



“МЗС України стурбоване загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом у Парламенті Грузії законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу». Ми закликаємо всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу. Викликають обурення коментарі Премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози «українізації», проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт. <...> Русифікація, а не міфічна «українізація», є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність”, — зазначили в МЗС України.

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