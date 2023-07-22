У ГУР відповіли, які країни найбільше постраждають через вихід РФ із "зернової угоди"

Юсов пояснив, що Росія вийшла із угоди, бо сторони не виконали її вимог.
Через вихід Росії із "зернової угоди" найбільше постраждають країни Африки та Азії.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
"Від самого початку Кремль по-іншому бачив і зернову угоду, і зерновий коридор. Він заявляв про те, що повинен продовжувати на своїх умовах. Але які умови можуть бути збоку агресора, який максимум що робить для запровадження зернового коридору - не обстрілює судна, які вивозять українське збіжжя?", - сказав він.
Юсов пояснив, що Росія вийшла із угоди, бо сторони не виконали її вимог, зокрема послаблення санкції проти країни-терористки.
Так, вони хотіли б отримати послаблення санкцій, отримати багато інших речей, на які не мають в даній ситуації жодного права. Той терор, який влаштовує сьогодні РФ проти українських портів, проти цивільної інфраструктури - це вже терор не просто проти України і українського народу, а дії, які зачіпляють багато країн у світі. Країни Африки, Азії - саме туди йшло зерно в рамках угоди. Власне, це теракт, який спрямовано проти продовольчої програми Організації об'єднаних націй. Звичайно, світ має на це належно реагувати", - наголосив він.
Росія вийшла із "зернової угоди"
Нагадаємо, 17 липня Росія вийшла із "зернової угоди", бо не виконали її вимог. Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя поставив країнам-членам ООН ультиматум. Він запевнив, що "зернову угоду" буде нібито продовжено, коли її учасники виконають сім вимог РФ. Серед них - зняття санкцій з банків РФ, підключення до SWIFT, відновлення постачання запчастин тощо
Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче обговорити продовження "зернової угоди" з Путіним.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти вивозять майно з Криму, а Україна готується до деокупації | Андрій Юсов
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