У Харківській області авто на зебрі на смерть збило одразу двох жінок

У Харківській області авто на зебрі на смерть збило одразу двох жінок

Одна жінка від травм померла у лікарні.

У смертельній аварія на Харківщині загинули дві жінки, які разом переходили дорогу зеброю.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Біля автобусної зупинки неподалік села Водяне, як у них на швидкості врізався автомобіль. Одна з жінок померла на місці, іншу - доправили до лікарні з чисельними переломами. Втім травми виявилися несумісними із життям, вранці вона померла.

Кермувальник авто був тверезим, з місця аварії не тікав. Йому готуються оголосити підозру.

Тим часом свідки кажуть, на цій ділянці відсутнє освітлення дороги, в у темряві водій міг не помітити жінок.

У Харківській та Львівській областях сталися смертельні ДТП

А на Львівщині, у місті Гродок, зіштовхнулися одразу три авто. Минулося без загиблих, втім двоє людей зазнали травм. Хто саме спричинив автотрощу, поліцейські ще з’ясовують.

У лікарню забрали двох чоловіків. В них переломи та рвані рани. Через ДТП частково заблокованою опинилась траса Львів-Шегині. Копам довелось забезпечувати реверсний рух.

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