У Харківській області другу добу горить сміттєзвалище: тліє за пів кілометра від будинків

Пожежа сталася напередодні.

У Харківській області, в містечку Мерефа, другу добу горить місцеве сміттєзвалище. Рятувальникам вдалося загасити відкритий вогонь, але звалище досі тліє, а тому може знову спалахнути.

Подробиці пожежі розповіли у сюжеті ТСН.14:00.

Сміттєзвалище на околиці Мерефи спалахнуло зранку у неділю, 14 листопада. Їдкий дим потягнуло на місто. Вогонь був такий сильний, що рятувальникам знадобилось десять годин, аби приборкати відкриті осередки. Це близько пів тисячі квадратних метрів.

Втім, загасити пожежу остаточно досі не вдається. Звалище тліє. Звідси до житлових будинків десь пів кілометра. Мешканці надзвичайно напохохані. Рятувальники заспокоюють, що загрози людським оселям вже нема. Звалище постійно заливають водою. Адже воно ще буде тліти. Залишки вогню зберігаються у нижчих шарах звалища.

"Такі пожежі на глибині залягання побутового сміття, тому це ускладнює гасіння. Доступ до таких осередків є ускладненим. Треба багато меліораційних робіт зробити щодо розкриття цього звалища. Проливається все водою, щоб якомога далі вона туди потрапила", - пояснив речник ДСНС у Харківській області Дмитро Чайка.

Нині на місці працюють дві пожежні машини та з десяток рятувальників. Вони проливають шари сміття водою. Аби пришвидшити процес, сміття розгрібають комунальники. За словами фахівців, ситуація контрольована. Втім, термін остаточної ліквідації займання поки не називають. З'ясовують причину займання правоохоронці. Наразі припускають, що сміттєзвалище спалахнуло через просту необережність.

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