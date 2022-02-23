У Харківській області готові прийняти переселенців з Донбасу

Влада міста закликала зберігати спокій.

У Харківській області заявили, що готові прийняти вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей. Для них готують приміщення, де люди можуть оселитися.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 23 лютого.

Одна родина вже приїхала з Донеччини. Її поселили у гуртожитку. На початку ескалації, у 2014 році, місто вже приймало втікачів від російської агресії. Тоді для них збудували модульне містечко. Проіснувало воно понад 5 років. Влада області заспокоює людей і запевняє,що у разі небезпеки є все необхідне: значні запаси харчів та води, а також потужні генератори які в разі потреби підтримують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

“Я хочу, що ми зберігали спокій, ми готові до будь-яких викликів”, - сказав Ігор Терехов, міський голова Харкова.

У Харківській області заявили, що готові прийняти переселенців з Донбасу

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна має два плани на випадок подальшої агресії Росії.

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