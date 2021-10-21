У Харківській області п'яний молодик влаштував погром у "ковідному" відділенні через смерть матері

За хуліганські дії чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.

У селищі Ківшарівка на Харківщині чоловік влаштував справжній погром у лікарні. Він виламав двері, розкидав кисневі балони. Причиною такої агресії стала новина про смерть матері, яка лікувалася у "ковідному" відділені лікарні.

Як саме медиків вирішили убезпечити від таких інцидентів – йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Інцидент трапився у Куп'янській міській лікарні. Неспокійне чергування медична сестра Інна Сізонова пам'ятає у деталях. Вона заповнювала медичні папери, коли раптом на порозі відділення з'явився нетверезий чоловік, який почав лаятися. Далі дебошир вискочив на вулицю і взявся за кисневі балони. Один за одним він жбурляв їх на додолу. Як розповідає лікар-інфекціоніст Дмитро Курилов, це просто пощастило, що балон не вибухнув.

Лікарі подзвонили на "102" і лише поліція вгамувала буйного відвідувача. Минулося без потерпілих, але медики добряче перелякались. Виявилося, що чоловік влаштував погром через смерть своєї матері, її лікарі не змогли врятувати від тяжкої форми ковіду. За словами лікарів, у його матері було велике ураження легень, що спричинило дихальну недостатність.

"Він кричав, що вас тут уб'ю всіх, тому що, моя мати померла. Люди, звичайно, по-різному реагують, але щоб почати все трощити…", - каже медична сестра Інна Сізонова.

Медики чоловіку співчувають, але заяву в поліцію все ж написали. Як повідомила речниця Куп'янського відділу поліції Сніжана Водолазька, порушено кримінальне провадження за частиною першою статті 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі. Після цього випадку заради безпеки лікарів у відділенні відтепер з 8 до 20 години чергуватимуть поліцейські. За свій вчинок чоловік не перепросив. Утім, лікарі кажуть: їм вибачення і не потрібні. Лише розуміння, адже їхнє відділення заповнене пацієнтами з коронавірусом.

Новини України: син померлої від COVID-19 жінки влаштував погром у лікарні

Нагадаємо, у Львові медики за тиждень ампутували кінцівки трьом пацієнтам із коронавірусом.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання