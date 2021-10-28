У Харківській області восьму годину гасять пожежу на АЗС: стали відомі причини вибуху

У Харківській області восьму годину гасять пожежу на АЗС: стали відомі причини вибуху

На місці працюють чотири десятки рятувальників та дев'ять одиниць техніки.

На Харківщині рятувальники восьму годину намагаються ліквідувати пожежу на автозаправній станції.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Під ранок там спершу пролунав вибух, а потім спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, на АЗС сталася розгерметизація підземної ємності з газом, коли на неї наїхав водій вантажівки. Із чоловіком усе гаразд. Він устиг вискочити з кабіни.

Вогонь тим часом перекинувся на дві фури. За лічені хвилини вони вигоріли вщент. На місці працюють чотири десятки рятувальників та дев'ять одиниць техніки.

Сама АЗС розташована на автодорозі, житлових будинків поблизу немає. У державній службі з надзвичайних ситуацій ТСН повідомили, що пожежу локалізували близько шостої ранку, але вогнеборці ще досі не можуть покинути місце події. Чекають поки в резервуарі повністю вигорить газ.

«За попередніми даними, водій вантажівки, здаючи назад, допустив наїзд на газовий заправний модуль, у результаті чого виникла його розгерметизація. Триває ліквідація», - заявили рятувальники.

Новини України: у Харківській області рвонуло через розгерметизацію підземної ємності з газом

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