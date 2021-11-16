У Харкові 7 годин гасили вогонь у багатоповерхівці: сильно пошкоджені квартири двох під’їздів

У Харкові 7 годин гасили вогонь у багатоповерхівці: сильно пошкоджені квартири двох під’їздів

Відкритого вогню вже немає, але рятувальники і досі проливають водою тліючі ділянки.

Густий дим та евакуація людей: потужна пожежа - у житловому будинку Харкова. Близько першої ночі спалахнула покрівля шестиповерхівки. Вогнем охопило кілька квартир і всю площу даху будівлі. Відомо про щонайменше пів тисячі вигорілих квадратних метрів. На місце пожежі стягнули понад двадцять одиниць техніки рятувальників, бригади швидкої та поліції. Мешканців чотирьох під'їздів, яким загрожував вогонь, евакуювали.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Відкритого вогню вже немає, але рятувальники і досі проливають водою тліючі ділянки.

Попередньо, полум'я спалахнуло на горищі. Вогонь здіймався на десятки метрів заввишки й дуже швидко охопив пів тисячі квадратних метрів покрівлі. Аби зупинити розповсюдження вогню рятувальникам знадобилося три години. І лише о восьмій ранку займання загасили. За словами надзвичайників, гасіння було вкрай складним, бо ж будівля стара і дерев’яна. Загасиш одну ділянку - спалахує інша.

«Всі внутрішні перегородки, перекриття і стіни є дерев’яними, мають пустоти і такими конструкціями дуже швидко розповсюджується вогонь. Дерев’яні конструкції вони з часом прогорають, руйнуються. Це потрібно було розбирати, проливати, діставатися якихось прихованих осередків пожежі», - розповідають в ДСНС.

Їдкий дим затягнув під’їзди, і тринадцятеро людей не змогли самотужки вийти зі своїх осель. Їх на свіже повітря виводили рятувальники. На щастя, минулося без потерпілих. Але деякі квартири пошкодило вогнем, а під час гасіння - ще й залило водою. Людям запропонували пожити в соціальному готелі, на цю пропозицію погодилось лише десятеро пожильців.

«Два під’їзди досить із великими пошкодженнями. Тому була надана пропозиція, можливість усім цим людям. Первісне завдання – це відновити покрівлю і потім тільки можна буде казати про відновлення помешкань», - повідомляє директор міського департаменту житлово-комунального господарства Віталій Мірошник.

Причини пожежі поки невідомі, не озвучує версій і поліція.

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