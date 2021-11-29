У Харкові через повідомлення про загрозу вибухів евакуювали одразу кілька шкіл

У Харкові через повідомлення про загрозу вибухів евакуювали одразу кілька шкіл

У поліції результати перевірки обіцяють оприлюднити згодом.

Термінова евакуація школярів у Харкові. Вранці від анонима надійшло повідомлення, що кілька шкіл міста заміновано.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Дітей терміново повиводили з класів. У соцмережі батьки викладали відео евакуації. У школи направили вибухотехніків та кінологів з собаками. Спочатку з’явилась інформація, що вибухівку нібито закладено у чотирьох школах, згодом, що у десяти. В поліції цифри поки не коментують.

Результати перевірки обіцяють оприлюднити згодом.

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