У Харкові через повідомлення про загрозу вибухів евакуювали одразу кілька шкіл

У поліції результати перевірки обіцяють оприлюднити згодом.
Термінова евакуація школярів у Харкові. Вранці від анонима надійшло повідомлення, що кілька шкіл міста заміновано.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Дітей терміново повиводили з класів. У соцмережі батьки викладали відео евакуації. У школи направили вибухотехніків та кінологів з собаками. Спочатку з’явилась інформація, що вибухівку нібито закладено у чотирьох школах, згодом, що у десяти. В поліції цифри поки не коментують.
Результати перевірки обіцяють оприлюднити згодом.
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