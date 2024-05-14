У Харкові цілий день лунають вибухи: всі деталі про посилення атак росіян

Росіяни знову вдарили по Харкову своєю нищівною зброєю – кинули на місто кілька керованих авіаційних бомб.

На фоні нового наступу на Харківщині, росіяни не припиняють терор мирного населення і обласного центру. Харків знову і знову бомблять КАБами. Не стало винятком і 14 травня: перші бомби прилетіли ще зранку, а вже близько 16:00 – полетіли знову! За словами мера Терехова, вороги поцілили в район житлової забудови.

Про ситуацію в Харкові, а також що може вберегти харків'ян від безкінечних обстрілів і що для цього робить влада, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

Росіяни знову вдарили по Харкову своєю нищівною зброєю – кинули на місто кілька керованих авіаційних бомб. У місцевих пабліках повідомляють, що близько 4 дня у місті почули щонайменше 3 гучні вибухи. Над містом тут же здійнявся величезний стовп диму. Спочатку у мерії припустили, що вибухати могло у передмісті, утім тільки-но про приліт встиг повідомити сам мер Харкова Ігор Терехов, пролунав ще один вибух.

Били по центру і околицях

Згодом місцеві тг-канали повідомили, куди саме поцілив ворог. Всього КАБів було 3: 2 полетіли по приміському селі Олексіївка, а один – прилетів у центр Харкова. Моніторингові ж канали знову забили на сполох: росіяни вертаються, щоб вдарити ще раз. Підтвердили цю інформацію і в Харківській ОВА. У мерії ж заявили страшне – ворог поцілив по 12-поверховій висотці в центрі міста.

На момент публікації офіційної інформації про загиблих не надходило.

"Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих. На місці іншого прильота маємо влучання по гаражах - приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери. Загальна кількість постраждалих на 11. З них – одна дитина 8 років (станом на 17:34)", – йшлося в повідомленні.

Били з самого ранку

І це не єдиний прильот по Харкову! Лише за 14 травня по місту та його околицях прилітало кілька разів. О 6 ранку про вибухи в місті повідомив мер Терехов. Вже близько 9-ої стали відомі перші наслідки атаки. Внаслідок атаки посікло 7 багатоповерхівок та поранило 2 людей.

"Приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. На зараз – без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують. По Харкову вдарили двома КАБами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район. Постраждали двоє людей", – зазначив він.

Що може врятувати Харків

Єдине, що врятує Харків та область від постійних прильотів – це сучасна американська ППО! Про це під час зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який раптово приїхав до Києва, заявив президент Зеленський. Щоб убезпечити Харків, потрібно два "Петріоти".

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У ХАРКОВІ ПРОГРИМІЛИ ПОТУЖНІ ВИБУХИ!