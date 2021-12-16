У Харкові горе-водій ледь не збив людей на зебрі: з’явилося відео

У Харкові горе-водій ледь не збив людей на зебрі: з’явилося відео

Під колесами авто ледве не опинився один із пішоходів.

У Харкові патрульні розшукали водія, який ледь не збив людей на зебрі.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 16 грудня.

Цей момент зафільмував реєстратор машини на сусідній смузі. На кадрах видно, що люди переходять дорогу зеленим світлом. Автівки зупиняються, аби їх пропустити.

Аж раптом летить легковик, ігноруючи червоний сигнал світлофора. Під колесами авто ледь не опинився один із чоловіків. На щастя, він устиг відскочити.

Обурені очевидці виклали відео у Мережі. Його побачили копальні і менше ніж за день розшукали нарушника. Йому вже виписали протокол.

Тепер водію загрожує штраф майже у півтори тисячі гривень або позбавлення посвідчення до року.

Новини Харкова: патрульні розшукали водія, який ледь не збив людей на "зебрі"

Нагадаємо, у Миколаївській області водій збив матір з дитиною .

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