У Харкові колишнім наркозалежним пропонують опанувати нову професію і допомагають з роботою: що це за проєкт

У Харкові колишнім наркозалежним пропонують опанувати нову професію і допомагають з роботою: що це за проєкт

Якщо експеримент у Харкові буде успішним, згодом його запустять в усій країні.

Робочі місця для колишніх наркозалежних. У Харкові запустили пілотний проєкт працевлаштування людей, які позбулися згубної звички, але після лікування у багатьох виникають складнощі з роботою, і щоб люди не зірвалися їм потрібна допомога. Якщо експеримент у Харкові буде успішним, згодом його запустять в усій країні.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

У кожного своя історія, але одна проблема на всіх - залежність. «Я, насправді, втратив все. Від мене відвернулися батьки, коли був в проблемі. Відвернулися друзі», - розповідає учасник проєкту.

І рідних, і роботу він втратив, коли підсів на метадон. Олександр – колишній наркозалежний із 4-річним стажем. «Коли ти розумієш, що в тебе нічого немає. Ти програв, треба кардинально міняти своє життя. Розвертатись на 180 градусів і йти в інший бік», - каже Олександр.

Ці хлопці вже пройшли реабілітацію, тепер намагаються повернутися до нормального життя. Вони стали учасниками всеукраїнського проекту, який має допомогти їм знайти роботу.

«Це такий, як ми називаємо, соціальний ліфт, який їх підніме з першого поверху на кожен поверх, на кожну сходинку все вище і вище. Через ось такі проєкти у нас є можливість соціалізувати їх», - переконаний керівник проекту в Харкові Олександр Переверзєв.

Новини України: у Харкові стартував проєкт із працевлаштування колишніх наркозалежних

Колишніх наркозалежних перенавчатимуть. Ці хлопці згодились бути будівельниками. Ще 30 підбирають спеціальності. «Головне у нас - не здійснити навчання. Просто, як галочку поставити. Головне, щоб ми визначили, що їм краще. Потім знайшли роботодавця. Всі ці особи, за їхнім бажанням, вони будуть працевлаштовані», - переконує директор Харківського обласного центру зайнятості Володимир Міненко.

Що на будівництві можна більше заробити і швидше стати на ноги - впевнений Тимур. Він за фахом кухар, але повертатися до колишньої роботи не хоче.

«Надалі хотілося б свою бригаду і почати якось самому. Уже не на людину працювати, а щоб люди на мене працювали», - каже чоловік.

Навчання - безкоштовне. Поки що проєкт запустили в Харкові. Але за рік він діятиме у всіх регіонах.

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