У Харкові під вибухами залишаються вихованці дельфінарію, яких не можуть евакуювати

Із десяток морських ссавців вдалося звідти евакуювати, а от маля з його батьками вивозити поки що не ризикують, оскільки це буде надто великий стрес для новонародженої Мрії, йдеться в ТСН.

Красуня та Зевс намагаються співати під керівництвом свого тренера. За смаколики можуть ще й пострибати і навіть потанцювати. Вони лише 3 місяці як стали батьками, на початку березня, коли рашисти масово гатили по Харкову, під звуки вибухів на світ з’явилась маля, яке назвали Мрією. «Ми просто зранку вийшли і в нас було немовлятко. Зраділи, що все добре. Вона дуже активна дівчинка, була гарна вага у неї», - кажуть її доглядальники.

Мрія зростала саме у цьому басейні. Сюди, розповідають тренери, прилітали і уламки снарядів, і сипалися частини конструкції будівлі. Найгірше було, коли дві касетні ракети поцілили у п’ятнадцяти метрах звідси. Глядацька арена була пошкоджена, а намет увесь в дірках. «Вони дуже сильно стресували. Хтось хаотично дуже швидко плавав по басейну, хтось стояв у кутку і піднявшись заклякав і не реагував на тренерів, ні на їжу, ні на що», - розповідає Владислав Литневський.

«Вони заздалегідь реагують на вибухи. Ми з вами чуємо як вибух десь відбувся, а вони чують на інших частотах, як він відбувся десь в іншому місці, набагато раніше», - кажуть в дельфінарії.

Через обстріли суттєво поменшала колекція риб в акваріумах дельфінарію. Потужні вібрації від вибухів вбили вже майже півсотні особин, рибок просто глушило.

10 дельфінів у величезних акваріумах працівники закладу змогли вивезти до дружнього дельфінарію у Румунії. Але Красуню з Зевсом та їхню донечку евакуювати поки не можна, адже для немовляти - це може стати смертельним стресом, кажуть у закладі.

Лишається у Харкові і пара китів, які важать по тонні, і поки їх просто неможливо евакуювати. За понад 4 місяці невпинних обстрілів їхні вихованці вже трохи адоптувалися до вибухів, кажуть у дельфінарії, проте мріють їх вивезти звідси за першої ж можливості.

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