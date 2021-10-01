У Харкові покажуть оперу, яку готували 4 роки і втратили на неї 17 мільйонів гривень

У Харкові покажуть оперу, яку готували 4 роки і втратили на неї 17 мільйонів гривень

Вона про видатного австрійця з імператорської родини, який воював за незалежність України.

Грандіозна прем'єра у Харкові. На сцені оперного театру сьогодні покажуть найдорожчу в Україні оперу.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Вона про Вільгельма Габсбурга - видатного австрійця з імператорської родини. Попри королівське походження, він із українцями у визвольних боях воював за незалежність України під час Першої світової війни. Легко опанував українську мову, а ще неабияк вподобав вишиті сорочки. Через це вояки прозвали його Василем Вишиваним.

Історичну виставу готували майже чотири роки, вона - спільний українсько-австрійський проект. На постановку пішли рекордні 17 мільйонів гривень, кажуть організатори. Для артистів пошили три з половиною сотні костюмів, а на сцені облаштували величезну конструкцію у вигляді українського вертепу.

«Ця конструкція, в тій чи іншій сцені, стає тією, чи іншою локацією. Чи пероном Відня, чи пероном Коломиї, чи Карпатами. Але загалом це - в’язниця, в якій дуже довго перебувала Україна. Впродовж багатьох століть», - розповідає режисер Ростислав Держипільський.

Новини України: на сцені Харківського оперного театру покажуть найдорожчу у країні виставу

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