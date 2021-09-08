У Харкові посеред вулиці заграла легендарна червона скрипка Страдіварі: як це було

У Харкові посеред вулиці заграла легендарна червона скрипка Страдіварі: як це було

Музичний інструмент до міста привезла американська артистка Елізабет Піткерн.

Неймовірне звучання. У центрі Харкова просто неба заграла легендарна червона скрипка Страдіварі.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 8 вересня.

Також читайте У Луцьку майстриня виготовляє з отруйного борщівника музичні інструменти, які імітують звук води

Музичний інструмент до міста привезла його власниця, американська артистка Елізабет Піткерн. До неї скрипка потрапила у 16 років, це був подарунок дідуся. Нині один із найвідоміших витворів італійського майстра оцінюють у 15 мільйонів доларів. Тож скрипку весь виступ пильнували спецпризначенці.

Елізабет Піткерн грала у супроводі харківського симфонічного оркестру. А от побачити та почути легендарний інструмент могли всі охочі. Після кількахвилинного виступу десятки людей дякували музикантам бурхливими оплесками. Це була невеличка репетиція перед головним концертом. До цього легендарна скрипка звучала у Харкові двічі.

“Дуже цікаво перебувати поруч з цим інструментом. Від нього, дійсно, йде справжнє тепло. І при чому, у нього є таке цікаве якість — чим далі ти від нього відходиш, тим краще стає звук. Це ось у скрипок Страдіварі є таке незрозуміле якість”, — говорить диригент молодіжного симфонічного оркестру “Слобожанський” Даніїл Австріх.

“Грати на скрипці у звичайному концертному залі більш правильно. Але грати під відкритим небом мені аж ніяк не складно. Утім сам інструмент не можна довго тримати на сонці. Адже йому 300 років”, — додала власниця червоної скрипки Елізабет Піткерн.

Новини України: у центрі Харкова просто неба заграла легендарна скрипка Страдіварі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання