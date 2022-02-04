27 січня 2021 року кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів / pixabay.com

У Харкові програміст десяток разів повідомляв про хибні мінування міських установ через "ненависть до влади"

У Харкові програміст десяток разів повідомляв про хибні мінування міських установ через "ненависть до влади"

Чоловік шифрував місце відправки повідомлень, саме тому його довго не могли вирахувати.

Серійного псевдомінера затримали у Харкові. В поліції підозрюють, що це саме він щонайменше 14 разів надсилав анонімні повідомлення про загрозу вибуху.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Через них вибухотехніки по декілька разів перевіряли на вміст вибухівки обласну адміністрацію, аеропорт, суди, вокзали та торговельні центри.

Підозрюваним у серії хибних мінувань виявився 39-річний програміст, який шифрував місце відправки повідомлень, саме тому його довго не могли вирахувати.

Правоохоронці затримали чоловіка у нього вдома одразу після чергового повідомлення про загрозу вибуху. Слідчі кажуть, свої дії пояснив ненавистю до української влади.

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