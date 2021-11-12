Шахраї вигадали новий спосіб обману через "Нову Пошту": як працює схема

Місцевим приходять до відділень посилки, які вони не замовляли.

У Харкові місцеві мешканці помітили новий спосіб шахрайства. Злочинці відправляють "Новою Поштою" посилку, яку не замовляли.

Про це користувачі пишуть у соціальних мережах.

Власне, харків'янинові надійшло повідомлення про те, що у відділенні пошти на нього чекає посилка. Вже на місці громадянин вніс за “товар” 500 гривень, а коли йому винесли ящик — здивувався.

“Мій батько живе у селищі та подумав, що ми йому щось відправили. Сплатив посилку за 500 гривень, йому дали коробку, в якій шампунь і листівка. Мабуть, шахраї таким чином знущаються з пенсіонерів”, — написав у соцмережі місцевий мешканець.

На самій же листівці написано, мовляв, чоловік став переможцем у невідомій акції та виграв грошовий приз – 410 тисяч гривень. Щоб його отримати, громадянинові необхідно зателефонувати за вказаним телефоном та продиктувати номер своєї банківської картки.

Зі свого боку у “Новій Пошті” ТСН.ua повідомили, що подібна шахрайська схема — не нова.

“Нам дуже шкода, що наш клієнт став жертвою шахраїв. На жаль, ця схема не є новою. Шахраї користуються тим, що люди не завжди пам'ятають про всі свої замовлення та не знають, чи міг хтось надіслати їм посилку. Ми закликаємо наших клієнтів бути пильними та дотримуватися низки правил, щоб не потрапити на гачок до шахраїв", — розповіли ТСН.ua у пресслужбі "Нової Пошти".

Як не потрапити на гачок шахраїв

Під час отримання посилки від невідомих людей не потрібно свідомо її оплачувати. Розкрийте коробку, подивіться вміст. Якщо ви це не замовляли і не хочете платити, скажіть про це операторові відділення.

Якщо ви підозрюєте, що хтось із рідних міг відправити вам посилку, зв'яжіться з ними і переконайтеся, чи це дійсно так.

Якщо ви зрозуміли, що одержувач - шахрай: максимально швидко напишіть заяву на повернення вантажу, щоб вантаж не видали одержувачеві.

Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки шахраям: негайно зверніться на гарячу лінію вашого банку за телефоном, вказаним на звороті картки.

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