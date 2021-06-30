У Харкові стрілець двічі поцілив у шию представнику "Нацкорпусу": подробиці нападу

За словами свідків, пострілів було чотири, дві кулі поцілили чоловіку в шию.

Зранку постріли наполохали мешканців спального масиву у Харкові. Аби знайти нападника, який влаштував стрілянину, у місті оголосили операцію "Сирена".

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Все відбулося на вулиці Джерельній у дворі серед житлових багатоповерхівок. Тут і досі працюють слідчі та експерти.

За словами свідків, пострілів було чотири, дві кулі поцілили чоловіку в шию. Попередньо відомо: на свою жертву стрілець очікував просто під будинком і розстріляв його, коли той сідав до автівки. Один з місцевих жителів почув постріли і кинувся до того місця, і коли побачив пораненого - викликав поліцейських і медиків. Зі слів чоловіка, потерпілий втратив багато крові, але був при тямі.

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«Я почув звуки і вийшов з-за рогу. Це буквально 2 секунди минуло часу. Я тримав рану і чекав швидку допомогу. Він на тренування збирався. Це він мені розповів: «Я намагався їхати на тренування». Я з ним говорив, щоб він знепритомнів. І запитував його. Він намагався виїхати і отак», - розповідає свідок.

Стрільцю вдалося втекти, його розшукає поліція. Але його встигли побачити свідки. Кажуть, він поспіхом тікав через двори. Був у панамці, картатій сорочці та синіх штанах, в руках тримав якийсь пакет.

Пораненого його в тяжкому стані забрали до реанімації. Йому 31 рік і він - представник «Національного корпусу». За не офіційними даними, чоловік - заступник директора приватної охоронної фірми.

Поліція ж поки що не розголошує жодних деталей ранкового інциденту.

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