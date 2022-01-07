У Харкові студентка народила дитину і викинула її з п’ятого поверху

У Харкові студентка народила дитину і викинула її з п’ятого поверху

Горе-мати сказала, що дівчинка народилася мертвою.

У Харкові 22-річна студентка з Палестини на Святвечір самостійно народила дівчинку, а після - загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.

Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Після цього, за даними правоохоронців, стан породіллі погіршився, вона поїхала до лікарні. Там і зізналась у скоєному. Поліцейським розповіла, що приховувала свою вагітність, а дитину народила мертвою.

Наразі проводять експертизу, щоб встановити причину смерті немовляти. Матір викличуть на повторний допит уже за участі перекладача. Якщо провину доведуть, їй може загрожувати до 5 років ув’язнення.

Відомо, що дівчина одержала допомогу медиків і вже повернулася додому - на орендовану квартиру, де вона живе з братом.

Студентка-іноземка народила дитину, поклала в пакет і викинула з п`ятого поверху | Новини Харкова

Раніше стало відомо, що у Дніпропетровській області помер 4-річний хлопчик. Дитина отримала опіки.

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