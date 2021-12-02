У Харкові свинка-втікачка влаштувала мандрівку серед багатоповерхівок

Тваринку вполювали, заспокоїли яблуками і передали господарям.

Карликове порося, що вночі розгулювало спальним районом, помітили жителі Харкова.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Допитлива тваринка нишпорила дворами і з цікавістю пробувала перший сніг, доки її долею не перейнялися перехожі. Побоялися, що за мінусової температури порося замерзне. Взялися його ловити, але верткий міні-піг довго не давався в руки.

Зрештою порося таки спіймали, забрали до оселі. І аби зняти стрес, нагодували яблуками. Тим часом через соцмережі намагались знайти господарів.

Ті швидко відгукнулись і розповіли, що мандрівницю звуть Клео, їй 9 місяців, з оселі вона чкурнула, коли двері були відкриті. Вже пізно ввечері непосидюча мандрівниця повернулася додому.

Новини Харкова: у спальному районі люди вночі ловили карликове порося

Читайте також:

Спить в одному ліжку з господарем та заробляє на корпоративах: у Рівному чоловік видресирував порося

Не милі пухнастики, а загроза: в Австралії вигадали новий жорстокий спосіб винищення диких кішок

Брітні Спірс, Пфайзер та Біткоїн: у США оприлюднили список найоригінальніших кличок тварин