У Харкові вантажівка збила двох дітей, які йшли пішохідним переходом

У Харкові вантажівка збила двох дітей, які йшли пішохідним переходом

Чому водій фури не загальмував, з'ясовують слідчі.

Двоє дітей потрапили під колеса вантажівки у Харкові. Хлопчики переходили дорогу по зебрі, коли на них налетіла багатотонна фура.

Про це 4 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У тяжкому стані потерпілих, на вигляд їм близько 13 років, забрала швидка. У підлітків численні переломи та черепно- мозкові травми. Чому водій фури не загальмував, з'ясовують слідчі.

Натомість місцеві кажуть, що на цьому переході людей збивають не вперше. Були навіть смертельні випадки. Тож уже не раз просили встановити тут світлофор. Але чиновники їх не чують.

Нагадаємо, у Житомирській області вантажівка збила 9-річну дівчинку на пішоході.

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