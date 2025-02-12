У Харкові відкрили унікальний освітній простір: фото, відео

У Харкові відкрили новий підземний освітній простір для учнів ліцею залізничного транспорту та школярів Холодногірського району. Це - сучасне укриття, обладнане всім необхідним для навчання. У перший день занять учнів зустрічав особливий і дуже знаменитий гість.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

На свій перший дзвоник у ліцеї майбутні провідники та машиністи чекали понад два роки. Вперше від початку повномасштабного вторгнення вони сіли за парти не вдома перед екранами, а у класах - поруч із одногрупниками та викладачами. Станіслав навчається на слюсаря рухомого складу, його спеціальність специфічна, онлайн важко опанувати усі нюанси.

Для тих, хто здобуває професію залізничника, навчання онлайн – насамперед нестача практичних занять, кажуть викладачі.

"Під час викладання онлайн, ми використовували демонстраційні ролики, різні симулятори, які дозволяли моделювати процес. Тепер це все можна буде зробити на цьому столі, вони самі будуть відчувати особливості. Це головне для майбутньої професії", - каже Ігор Бойко, викладач фізики Харківського професійного ліцею залізничного транспорту.

Підземний простір зведений коштом іноземних партнерів. Саме вони зробили капітальний ремонт та придбали обладнання. Крім студентів ліцею, тут займаються і школярі Холодногірського району Харкова. Щоб підняти їм настрій на початку навчального процесу - приїхав пес Патрон.

Пес Патрон

"Перш за все ми керуємося чисельністю учнів. Я б дуже хотів побудувати ще більшу школу тут, але тут є певні можливості. Але головне що ми маємо можливість у кожному районі, щоб діти могли навчатися віч-на-віч", - каже Ігор Терехов, мер Харкова.

Ігор Терехов

Цьогоріч у місті планують відкрити ще шість підземних шкіл.

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