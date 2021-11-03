У Харкові військові льотчики влаштували випускний під пісню "Батько наш Бандера"

У Харкові військові льотчики влаштували випускний під пісню "Батько наш Бандера"

Молоді українські військові авіатори крокували на плацу довжелезним строєм.

Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба змонтував ролик з церемонії випуску військових льотчиків.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 3 листопада.

Також читайте У Житомирському ліцеї заборонили робити вчителям подарунки на випускний

У масках, під сучасний ремікс найпопулярнішої нині композиції про Бандеру, молоді українські військові авіатори крокували на плацу довжелезним строєм.

Це - льотчики, вертолітники, штурмани та офіцери бойового управління. Загалом 247 випускників льотного факультету, які невдовзі поповнять ряди Військово-Повітряних сил. А наразі святкують завершення свого навчання, підкидаючи кашкети у повітря, обіймаючи друзів із рідними та прославляючи патріотичні українські музичні хіти.

Нагадаємо, український сегмент соцмереж заполонили ролики, на яких люди різного віку, в основному школярі, масово співають самостійно або під фонограму слова "Батько наш - Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати".

Галасу пісня наробила напередодні 14 жовтня, коли у Мережі почали поширювати відео з TikTok, на якому група школярок співає слова, а фонограмою звучить стрункий хор чоловічих голосів.

Сама пісня "Батько наш Бандера" у Мережі з'явилася давно. Згадки про неї є ще в 2019 році.

Читайте також:

Новини Харкова: у виші влаштували випускний під пісню “Батько наш Бандера”

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання