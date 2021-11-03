У Харкові військові льотчики влаштували випускний під пісню "Батько наш Бандера" 

Молоді українські військові авіатори крокували на плацу довжелезним строєм.
Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба змонтував ролик з церемонії випуску військових льотчиків.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 3 листопада.
У масках, під сучасний ремікс найпопулярнішої нині композиції про Бандеру, молоді українські військові авіатори крокували на плацу довжелезним строєм.
Це - льотчики, вертолітники, штурмани та офіцери бойового управління. Загалом 247 випускників льотного факультету, які невдовзі поповнять ряди Військово-Повітряних сил. А наразі святкують завершення свого навчання, підкидаючи кашкети у повітря, обіймаючи друзів із рідними та прославляючи патріотичні українські музичні хіти.
Нагадаємо, український сегмент соцмереж заполонили ролики, на яких люди різного віку, в основному школярі, масово співають самостійно або під фонограму слова "Батько наш - Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати".
Галасу пісня наробила напередодні 14 жовтня, коли у Мережі почали поширювати відео з TikTok, на якому група школярок співає слова, а фонограмою звучить стрункий хор чоловічих голосів.
Сама пісня "Батько наш Бандера" у Мережі з'явилася давно. Згадки про неї є ще в 2019 році.
Читайте також:
- "Батько наш Бандера": хто є автором популярної пісні, яка стала хітом в Тіk-Тоk
- Тренд ТікТоку переріс у всеукраїнський флешмоб: підлітки по всій країні масово співають повстанську пісню
- Танцюючий вчитель з Полтавської області підірвав Мережу (відео)