Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Харкові водій вилетів на червоний і влаштував потрійну ДТП

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові водій вилетів на червоний і влаштував потрійну ДТП

pixabay.com

Патрульні оформили протокол на порушника.

Потрійна аварія сталася у Харкові. Позашляховик летів на червоне світло та на перехресті врізався у легковик. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 лютого.

Від удару авто розвернуло і воно зачепило ще одну машину. Постраждав один з водіїв, втім від госпіталізації відмовився. Патрульні на винуватця аварії оформили адмінпротокол. Далі справа піде до суду.

У Харкові сталася потрійна ДТП

У Харкові сталася потрійна ДТП

Нагадаємо, у Львівській області у напрямку "Київ-Чоп" кілька годин був ускладнений рух через аварію, що сталася на об'їзній дорозі. Одразу після зіткнення виникла пожежа. Водій мікроавтобуса виїжджав з другорядної дороги і не поступився легковику, що їхав головною. Після удару мікроавтобус злетів у кювет, а іномарка загорілася.

Читайте також:

Наступна публікація