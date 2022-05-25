У Харкові вперше за три місяці війни запрацювало метро: як воно працюватиме і чи служитиме укриттям

У Харкові вперше за три місяці війни запрацювало метро: як воно працюватиме і чи служитиме укриттям

У Харкові запустили метрополітен: уперше від початку війни підземка запрацює не як сховище, а як громадський транспорт із безкоштовним проїздом.

За два тижні комунальники змогли підготувати метро до запуску. Боялися, що ворожі обстріли могли спровокувати зсув ґрунту та пошкодити колії. Втім, за висновками експертів, усе встояло.

Три станції запустити не змогли. Чому - у сюжеті ТСН.

Вперше за три місяці у харківській підземці чути звук потягів, у вагонах не ховаються від обстрілів, а їдуть. Як і до війни, кожен з пасажирів зайнятий своїми справами: хтось переглядає стрічки соцмереж або слухає музику у навушниках, хтось поглядає на годинник.

В очікуванні потягів на станціях натовп. Пані Євгенія зайшла до підземки вперше від початку війни. Навіть від обстрілів ховатись тут не встигала, бо весь час працювала. Вона лікарка. Сьогодні теж їде рятувати людей. "Я їздила тролейбусом, машинами, автомобілями. Зранку, коли тільки прокидалися, то прислухалися. А потім уже орієнтувалися: що нас чекає, як це все відбуватиметься", - розповідає харків'янка.

З 30 станцій харківської підземки не вдалось запустити лише три. Вони в районі Салтівки, який найбільше від початку війни потерпав від обстрілів. Втім, потерпає досі. На станції й понині живуть півтори сотні людей.

"Люди дуже налякані. Тому що це райони найбільш масового обстрілу, які були. Люди не те, що не мають, де жити. Люди просто бояться піднятися навіть на поверхню, бо будь-який звук та будь-який вибух їх лякає", - каже міський голова Ігор Терехов.

Як укриття метро працюватиме цілодобово, а як громадський транспорт - від 07:00 до 19:00. До того ж містянам ще й безкоштовний проїзд зробили. Щоправда, лише на перший тиждень. Далі вартість становитиме вісім гривень. Підвищувати її не будуть, заявили у міськраді.

Рашисти так щільно гатили по місту, що експерти боялися зсуву грунту і просідання колій. Усі тунелі ретельно обстежили і нарешті повідомили: ворожі обстріли не завдали суттєвих пошкоджень підземки. Поки потяги запускають з інтервалом руху у 15 хвилин. Далі вони курсуватимуть частіше. Вже згодомв мерії хочуть відкрити станції на Салтівці. Втім, станеться це тоді, коли обстріли вщухнуть, а люди будуть готові повернутись додому або переїхати до гуртожитків.

Читайте також: