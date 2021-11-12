У Харкові з'явився чат-бот "Екопатруль": він виявляє людей, які викидають сміття у заборонених місцях

Порушника достатньо сфотографувати.
У Харкові почали фотографувати людей, які викидають сміття там, де це заборонено. Місцевий активіст створив чат-бот, що допомагає виявляти таких порушників. Запустили застосунок тиждень тому, і вже отримали перший результат.
Як працює "Екопатруль" у телефоні, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 12 листопада.
Водій одного з мікроавтобусів викидав мішки зі сміттям на околиці Харкова, але не здогадувався, що потрапив на камеру. Випадковий перехожий сфотографував його і надіслав світлини у чат-бот. Уже наступного дня чоловіка з фото за номером авто знайшли правоохоронці. Його оштрафували на 350 гривень. Харків'янин свою провину не заперечував.
Це реальний випадок покарання порушника, за допомогою чат-боту "Екокоп" лише тиждень його існування. Такий результат надихає ініціатора - харківського екоактивіста Артема Приходько. "Суть "Екокопа" в тому, щоб кожен міг стати частиною цього проєкту, міг контролювати ситуацію з екологією, викидання сміття та швидко реагувати. Тобто - він створює заявку. Ми на це реагуємо", - каже ідейний розробник чат-боту "Екокоп".
До боротьби з стихійними смітниками харків'яни долучаються охоче. Лише за перший день чат-бот встановили 200 користувачів. Щодня приходить з десяток звернень. Головне правило - надсилати фото, де чітко видно обличчя порушника або номерний знак автівки. Адміністратор групи, за наявності усіх доказів, телефонує до поліції. Адже подати заяву правоохоронцям може лише конкретна людина.
Отримуючи фото з чат-боту, правоохоронці проводять експертизу на фотошоп та перевіряють час і місце створення світлин. Висновок експертизи має стати аргументом, якщо порушник відмовлятиметься сплатити штраф.
Кореспондентка ТСН Вікторія Бондаренко.